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تكريم أسر الشهداء وصحفيين فى ذكرى ثورة يونيو ببنى سويف

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تكريم أسر الشهداء وصحفيين فى ذكرى ثورة يونيو ببنى سويف تكريم أسر الشهداء وصحفيين فى ذكرى ثورة يونيو ببنى سويف
كرمت القوى الثورية والشعبيه بمدينة الفشن جنوب بني سويف أسر شهداء الجيش والشرطة بالإضافة إلى بعض القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والعمد والمشايخ وعدد من الصحفيين من بينهم أيمن لطفى مراسل اليوم السابع ببنى سويف، حيث تم تسليم المكرمين دروعا وشهادات تقدير.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمت بقاعة مدرسة الثانوية الصناعية بمدينة الفشن بمناسبة الذكرى الثالثه لثورة 30 يونيه بحضور المحاسب محمود المغربي رئيس مدينة الفشن وجمال هندي عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن، والعقيد دكتور عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن، والرائد محمد إبراهيم رئيس المباحث، والشيخ أشرف الحلباوى مديرإدارة أوقاف الفشن والقس كيرلس عبد المسيح راعى الكنيسة ودرويش حيدر مديرعام التربيه والتعليم ببني سويف والمهندس كمال عمران مدير التعليم الفني بالمحافظة وربيع الهلباوي مدير إدارة الفشن التعليميه وعبد القادر القاسي نقيب محامين الفشن ورجب فريد ويسري خليل منسقى القوي الثوريه والشعبيه بالفشن .

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