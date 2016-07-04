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777 مليون جنيه لإنشاء وإعادة رصف 3 طرق بكفر الشيخ

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777 مليون جنيه لإنشاء وإعادة رصف 3 طرق بكفر الشيخ 777 مليون جنيه لإنشاء وإعادة رصف 3 طرق بكفر الشيخ
تبدأ عقب عيد الفطر المبارك عمليات إعادة رصف عدد من الطرق بمحافظة كفر الشيخ، إضافة للبدء فى إنشاء طريق كفر الشيخ دسوق الجديد بتكلفة 777 مليون جنيه.

قال المهندس سمير غباشى، مساعد محافظ كفر الشيخ للمنطقة الوسطى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ خلال تصريحات صحفية، إنه تم اعتماد 47 مليون جنيه لإعادة رصف طريق دسوق كفر الشيخ الزراعى، وإزالة 88 مطبا على الطريق بطول حوالى 30 كيلو، إضافة لإعادة رصف طريق كفر الشيخ المحلة بتكلفة 30 مليون جنيه .

وأضاف، كما سيتم إنشاء طريق كفر الشيخ دسوق الجديد الذى يصل للطريق الدولى الساحلى، بتكلفة 700 مليون جنيه، وتم نزع ملكية الطريق، مؤكداً أن الطريق سيكون نقلة نوعية لمدينتى كفر الشيخ وسيقصر المسافة بين المدينتين.

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