مارتن كوبلر يعقد لقاءات مكثفة مع المسئولين الليبيين فى العاصمة طرابلس

التقى مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم فى ليبيا، مارتن كوبلر، أمس الأحد، نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فتحى المجبرى ورئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان وأعضاء من مجلس النواب فى العاصمة طرابلس.

وعبر كوبلر، فى سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، عن سعادته بوجوده فى ليبيا قائلاً: "سعيد بالعودة إلى ليبيا حيث تنتمى البعثة"، مشيرًا فى تغريدة أخرى إلى أنه اجتمع مع رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان وناقش معه الحوار السياسى وعملية التحول الديمقراطى فى ليبيا.

وذكر المبعوث الأممى إلى ليبيا أنه اجتمع مع أعضاء مجلس النواب الليبى وجرى خلال اللقاء "تبادل الأفكار حول كيفية المضى قدماً فى المرحلة الانتقالية"، واصفًا ما جرى خلال الاجتماع بأنه مناقشة صريحة يجب تكرارها.

وأشار "كوبلر" إلى أنه أجرى مقابلة عابرة مع نائب وزير خارجية إيطاليا فينشنزو إميندولا فى طرابلس التى وصلها الأحد. معتبرًا الزيارة بأنها دعم كبير وزيارة مفيدة.

ووصف المبعوث الأمم إلى ليبيا اجتماعه مع نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فتحى المجبرى بأنه اجتماع ممتاز وبناء.

وشدد "كوبلر" على ضرورة احترام القانون الدولى فى ليبيا ومساءلة مرتكبى جرائم الحرب، حيث قال خلال مقابلة مع الإعلاميين: "مع الإعلام: من الضرورى احترام القانون الدولى فى كل ربوع ليبيا ومساءلة ومحاسبة مرتكبى جرائم الحرب".

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