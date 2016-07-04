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إسرائيل تمنع محافظ الخليل من دخول مناطق محتله

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إسرائيل تمنع محافظ الخليل من دخول مناطق محتله إسرائيل تمنع محافظ الخليل من دخول مناطق محتله
منعت إسرائيل، أمس الأحد محافظ مدينة الخليل من دخول أراضيها بعدما قدم تعازيه لعائلة فلسطينى قتل شابا إسرائيليا، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وأعلن مكتب تنشيق الأنشطة الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية "إلغاء امتيازات محافظ الخليل كامل حميد" و"منعه من دخول إسرائيل لأنه قدم تعازيه لعائلة إرهابي".

من جهته، كتب محافظ الخليل عبر صفحته على فيسبوك: "لا يوجد لدى اية امتيازات من قبل الجانب الآخر (الإسرائيلي)".

وأضاف: "إن كان يقصد بعدم دخولى إلى إسرائيل، فأنا لا توجد لدى أية أعمال فى اسرائيل".

وقتل محمد طرايرة (19 عاما) من قرية بنى نعيم قرب الخليل، بعدما أقدم الخميس على طعن فتاة إسرائيلية أميركية تدعى اليل يافا ارييل (13 عاما) فى منزلها فى مستوطنة كريات اربع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، أمام مجلس الوزراء أنه سيتم اتخاذ سلسلة تدابير "تشمل أساليب عدوانية لم تستخدم من قبل" للرد على الهجمات الأخيرة ضد إسرائيليين والتى تركزت فى منطقة الخليل.

ووقع عدد كبير من الهجمات فى مستوطنة كريات اربع ومدينة الخليل المجاورة لها.

ويعيش قرابة 190 الف فلسطينى فى الخليل وهى أكبر مدينة فى الضفة الغربية المحتلة فى اجواء توتر دائم مع نحو 700 مستوطن يهودى يقيمون فى جيب فى قلب المدينة بحماية من الجيش الاسرائيلي.

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مصر 365