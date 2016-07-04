السلطات اليونانية: العثور على رجل أعمال قتيلا وبجانبه مسدس

قال مسؤول فى الشرطة اليونانية، إن مديرا تنفيذيا فى شركة تعمل فى مجال النفط أعلنت إفلاسها فى يونيو عثر عليه قتيلا فى منزله فى إحدى ضواحى أثينا.

وقال المسؤول، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول الحديث عن الواقعة، أمس الأحد، إنه تم العثور على مسدس بجوار كيرياكوس ماميداكيس وإن الشرطة تتواجد بالمنزل.

وأفاد تقرير مبدئى للطب الشرعى إنها حالة انتحار، ولم يعثر على ما يشير إلى أى شبهة جنائية، إلا أن التحقيق لا يزال مستمرا.

كان ماميداكيس البالغ من العمر 84 عاما رئيس مجلس ماميد أويل-جيت أويل، وهى شركة نفط تعمل فى اليونان والبلقان وتشغل حوالى 600 محطة وقود.

أعلنت الشركة إفلاسها فى التاسع من يونيو ، معلنة أنها مدينة ب314 مليون يورو (350 مليون دولار) فى نهاية عام 2015، فى حين أن لديها احتياطيات نقدية مقدارها 600 ألف يورو (668 ألف دولار).

وشارك ماميداكيس أيضا فى إدارة الفنادق والشحن البحرى والنفط وإنتاج الخمور.

>