أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات اليونانية: العثور على رجل أعمال قتيلا وبجانبه مسدس

Google+ Print
السلطات اليونانية: العثور على رجل أعمال قتيلا وبجانبه مسدس السلطات اليونانية: العثور على رجل أعمال قتيلا وبجانبه مسدس
قال مسؤول فى الشرطة اليونانية، إن مديرا تنفيذيا فى شركة تعمل فى مجال النفط أعلنت إفلاسها فى يونيو عثر عليه قتيلا فى منزله فى إحدى ضواحى أثينا.

وقال المسؤول، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول الحديث عن الواقعة، أمس الأحد، إنه تم العثور على مسدس بجوار كيرياكوس ماميداكيس وإن الشرطة تتواجد بالمنزل.

وأفاد تقرير مبدئى للطب الشرعى إنها حالة انتحار، ولم يعثر على ما يشير إلى أى شبهة جنائية، إلا أن التحقيق لا يزال مستمرا.

كان ماميداكيس البالغ من العمر 84 عاما رئيس مجلس ماميد أويل-جيت أويل، وهى شركة نفط تعمل فى اليونان والبلقان وتشغل حوالى 600 محطة وقود.

أعلنت الشركة إفلاسها فى التاسع من يونيو ، معلنة أنها مدينة ب314 مليون يورو (350 مليون دولار) فى نهاية عام 2015، فى حين أن لديها احتياطيات نقدية مقدارها 600 ألف يورو (668 ألف دولار).

وشارك ماميداكيس أيضا فى إدارة الفنادق والشحن البحرى والنفط وإنتاج الخمور.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365