"اختبارات القدرات" بالكليات العاملة بها منتصف الأسبوع المقبل

قررت وزارة التعليم العالى، بدء اختبارات القدرات للكليات التى تشترط اجتياز تلك الاختبارات قبل الالتحاق بها، منتصف الأسبوع المقبل، أى بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأوضح سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن الكليات التى تتطلب إجراء اختبارات القدرات هى، "كليات الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، التربية الرياضية، التربية الموسيقية والفنية والنوعية"، مشيرا إلى أنه سيتم ترشيح الطلاب الراغبين فى القبول بالتمريض والسياحة عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى ومن ثم تجرى بعد ذلك للمقبولين بتلك الكليات مقابلة شخصية بالإضافة للكشف الطبى، وحال عدم اجتياز الطالب لهذه المقابلة الشخصية، يرشح من قبل مكتب التنسيق لرغبته التالية طبقاً لترتيب الرغبات المقدم منه فى برنامج التنسيق الإلكترونى.

وأكد عطا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجنة قطاع التمريض والسياحة والفنادق ستشكل لجنة تضم ثلاثة من عمداء الكليات المعنية لفحص التظلمات التى تقدم من الطلاب للبحث فيها والوقوف على مدى أحقية مقدمى الشكاوى بالالتحاق بالكليات المذكورة.

التعليم العالى: إجراء "اختبارات القدرات" للكليات العاملة بها 10 يوليو المقبل

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