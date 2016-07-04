مدير أمن الغربية يتفاوض مع عمال غزل المحلة لفتح خط السكة الحديد بعد قطعه

انتقل اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، واللواء مشير عبد السيد حكمدار أمن المحلة وسمنود، واللواء محمود أبو طالب، مساعد مدير أمن الغربية لشرطة المحلة، إلى عمال غزل المحلة الذين يقطعون شريط السكة الحديد، ما تسبب فى إيقاف حركة القطارات لأكثر من ساعتين، لإقناعهم بفتح الطريق أمام حركة القطارات، على أن يتم توفير قطار جديد لنقل العمال إلى أماكن إقامتهم.

وكان عمال غزل المحلة قد قطعوا طريق السكة الحديد من خط مدينة السنطة، ما تسبب فى إيقاف حركة القطارات، نتيجة تعطل قطار العمال المتجة من مدينة المحلة إلى السنطة الذى يقل عمال الشركة إلى مقر إقامتهم عقب خروجهم من الوردية المسائية.

وفوجىء العمال بتعطل القطار الذى يقلهم، ما دفعهم إلى قطع خطوط السكة الحديد، ووضع الفلنكات الحديدية على القطبان لمنع مرور القطارات القادمة من المنصورة إلى طنطا والعكس.

عمال غزل المحلة يقطعون حركة قطارات السكة الحديد بسبب تعطل قطار السنطة

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