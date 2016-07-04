آراء القراء بمسلسل "وعد" في رأيك بالـ show: هجوم حاد وإطراء إيجابي

في الزاوية اليومية رأيك بالـ show التي يتشارك من خلالها "سيدتي نت" مع القراء طيلة شهر رمضان المبارك لإبداء رأيهم بأبزر الأعمال الرمضانية 2016، محطة مع مسلسل "وعد".

حول مسلسل"وعد" جاءت الآراء متناقضة تماماً، فالبعض وجد أن قصة العمل جميلة وبطلته مي عز الدين تألقت وأبدعت في أعمالها الأخرى، أما البعض الآخر، فهاجمه بشدة، فهناك من وجد أن أداء مي عز الدين مصطنع، وآخرون رأوا أنه يقلد المسلسلات التركية، بينما هناك من إعتبر أن قصته مطروحة سابقاً في فيلم لعادل إمام وشمس الباردوي وعادل أدهم.

مسلسل "وعد" من بطولة مي عز الدين وكارمن لبس وأحمد السعدني وحسن حسني وهند رضا ورانيا الملاح. من إخراج إبراهيم فخر وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

ما هي تعليقات القراء على مسلسل "الوعد"؟

-مسلسل جميل يكفي أنها لم تسمح لنفسها بخيانة زوجها وطلبت الطلاق، كما يحصل في معظم المسلسلات التي تتناول موضوع الخيانة حاليا".

-المسلسل رائع وكذلك الممثلين والقصة، وأكثرهم روعة مي عز الدين

-مسلسل جميل جداً ومي عز الدين عسل أصلا.

- ما شاء الله مي عز الدين قمر.

-قصه مستهلكة ومي عز الدين تقدمت في السن، ومن حيث الشكل مي تبدو أكبر سناً من ليلى علوي ونحن نشعر بالملل من تكرار الشخصيات التي تقدمها من سنة إلى أخرى.

- سمية أبدت إعجابها بفكرة مسلسل "وعد" وبطلته وقالت "فكرة المسلسل جديدة، ومي عز الدين مبدعة كالعادة".

-دودو رضوة وجدت أن مسلسل "وعد" جميل وينافس الدراما التركية، وقالت " مسلسل جميل ومختلف عن سائر المسلسلات حتى أنه ينافس المسلسلات التركية".

-Kary love عبرت عن إعجابها بمسلسل "وعد" وقالت "هو أجمل مسلسل في رمضان 2016".

-ضيا قادري عبرت عن إعجابها بالفنانة سهر التي تجسد شخصية الدكتورة رانيا في مسلسل "وعد" وقالت "سهر ( الدكتورة رانيا) فنانة أكثر من رائعة".

-Amirehagaeg أشارت إلى أن القاتلة هي رانيا في مسلسل "وعد".

-منى نور عبرت عن إعجابها بمسلسل "وعد" ولكنها إشتكت من الإعلانات وقالت "المسلسل رائع ولكن إعلانات مصر 2 طويلة".

-نيللي عزيز عبرت عن إعجابها بالمسلسل وقالت "مسلسل "وعد" جميل".

-أمينة أثنت على مسلسل "وعد" وقالت إنه يحاكي الواقع، وأضافت "المسلسل واقعي لأن الخيانة تحولت إلى موضة، ولكن الأمر الذي لم يعجبني هو تشجيعه للمرأة على الخيانة والبحث عن الحب. مي عز الدين مبدعة وأي مسلسل تتواجد فيه نصيبه النجاح".

-يويو كامل وجدت أن مسلسل "وعد" عمل مستنسخ عن الدراما التركية، وأوضحت" هو تقليد للمسلسلات التركية، ومي لم تضف شيئاً، وإنفعالاتها مصطنعة ومبالغ فيها".

-ريم أحمد وجدت أن مسلسل "وعد" لا يستحق التكريم، وأوضحت "هو تقليد لفيلم عادل إمام وشمس البارودي وعادل أدهم، والفرق بينهما أن عادل ادهم كان صاحب نفوذ في الفيلم، وفكرته كانت أجمل. مسلسل "وعد" ممل حتى أن الأعمال التركية أفضل منه. وعد ويوسف مصطنعان وأداؤهما ليس مقنعاً مع أنهما في أعمال أخرى كانا أفضل بكثير".

-محمد باشا أشاد بالفنانة مي عز الدين في مسلسل "وعد"، وقال "قمر والله".

-Zwzwlys أشادت بمسلسل " وعد" وبطلته، وقالت "مسلسل رائع ومي عز الدين جميلة جداً فيه".

-Asel abss عبرت عن إعجابها بمسلسل "وعد" كما أثنت على مي عز الدين، وقالت " مي ملاك وأحلى تمثيل. المسلسل جميل وأفضل ما فيه المزج بين الكوميديا والتراجيديا".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "وعد".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "أزمة نسب".