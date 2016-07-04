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بالصور.. تايلور سويفت في إجازة ايطالية رومنسية مع حبيبها

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الإثنين 04-07-2016 03:52

توجهت النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift برفقة حبيبها الجديد النجم الهوليوودي توم هيدلستون Tom Hiddleston من خلال طائرة خاصة إلى روما في إيطاليا في رحلة رومانسية، أظهرا فيها تعزيز علاقتهما وقوتها وحبهما لبعضهما.

وعلى الرغم من أن علاقة سويفت البالغة من العمر 26 عاماً بالنجم توم بدأت منذ فترة وجيزة بعد انفصالها عن حبيبها السابق النجم كالفين هاريس Calvin Harris، إلا أنهما شوهدا وهما يتبادلان القبلات على صخرة عملاقة في ولاية رود آيلاند، ثم قاما بعد ذلك بزيارة مدينة ناشفيل، وبعد ذلك زارت النجمة تايلور والدة توم وأخذا يتمشيان سوياً، في إشارة الى ان علاقتهما في تطور مستمر.

وقام بعض الصحفيين والمصورين بالتقاط الصور للثنائي العاشق وهما يمسكان بيد بعضهما البعض ويتبادلان القبلات على قمة الكولوسيو في مدينة روما وقد ظهر عليهما الانسجام والحب والتفاهم.

 

 

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