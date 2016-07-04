السيسى: "مصر ما تتحوجش لحد ومش هنام ولا ناكل حتى تاخد مكانها الحقيقى"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى رسائله للمصريين: " مصر بتقولكم مكانى مش اللى أنا فيه، مكانى مش كده بقى.. أنا برضه حجمى كده بقى!.. أنا عندكم مش كده أنا متحوجش وانتوا هنا".

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو بدار الأوبرا المصرية: "مصر بتقولكم أنا ما تحوجش.. يعنى ما ناكلش!..آه منكلش..يعنى ما ننمش!..آه مانمش.. لأجل هيا تاخد مكانها الحقيقى..الانتصار مش كلام..الحكاية عمل وإخلاص فى العمل..أوعوا تنسوا الرسالة دى".

- أوركسترا الأوبرا تقدم أوبريت "ثورة شعب"خلال احتفالات 30يونيو بحضور الرئيس