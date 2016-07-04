السيسى: "مصر ما تتحوجش لحد ومش هنام ولا ناكل حتى تاخد مكانها الحقيقى"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى رسائله للمصريين: "مصر بتقولكم مكانى مش اللى أنا فيه، مكانى مش كده بقى.. أنا برضه حجمى كده بقى!.. أنا عندكم مش كده أنا متحوجش وانتوا هنا".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو بدار الأوبرا المصرية: "مصر بتقولكم أنا ما تحوجش.. يعنى ما ناكلش!..آه منكلش..يعنى ما ننمش!..آه مانمش.. لأجل هيا تاخد مكانها الحقيقى..الانتصار مش كلام..الحكاية عمل وإخلاص فى العمل..أوعوا تنسوا الرسالة دى".
- أوركسترا الأوبرا تقدم أوبريت "ثورة شعب"خلال احتفالات 30يونيو بحضور الرئيس