يول: الأهلي حديد

وجه مارتن يول المدير الفني للأهلي رسالة اطمئنان لجماهير الفريق، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في بطولة الدوري.

وقال يول في تصريحات لقناة "الحياة 2": "كنت سعيدًا للغاية بالفوز مع الأهلي بلقب الدوري، لقد شاركت في تتويج فرعون مصر".

وأضاف المدرب الهولندي: "كنت أسعى لختام البطولة بنتائج جيدة، ولكن افتقدنا إبداعات لاعبين بارزين مثل رمضان صبحي وإيفونا وعبد الله السعيد في مباريات عديدة خلال شهر رمضان، مما أثر على مستوى الفريق".

وخاطب يول جماهير الأهلي: "اطمئنوا .. الأهلي حديد، وسيبقى كذلك، أعمل على تقوية الفريق، وأحاول باستمرار علاج السلبيات في الغرف المغلقة".

وأتم: "الجماهير عليها أن تلتمس العذر لنا، فنحن نقاتل ونحارب لاستعادة قوة الأهلي مجددًا".