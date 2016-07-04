تقرير في الجول – 5 ملامح فنية في بروفة الأهلي الأخيرة قبل القمة

في الظهور الأخير لفريق الأهلي قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك تعادل بهدف لكل فريق أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

المباراة شهدت مشاركة عددا من اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركوا مع الأهلي بشكل أساسي طوال الموسم من أجل منحهم فرصة للظهور الجيد بعدما حسم الأهلي لقب الدوري في الجولة السابقة بالفوز على الإسماعيلي.

وخلال المباراة ظهرت عدة أخطاء فنية وفردية من لاعبي الأهلي أدت إلى انتهاء المباراة بالتعادل. وهو ما يحدث في البروفة الأخيرة قبل لقاء الزمالك الختامي للدوري يوم السبت المقبل.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبزر الملامح الفنية.

تقدم ثنائي الوسط

وجود حسام غالي بجوار عمرو السولية في وسط الملعب في غياب عاشور جعل الثنائي يندفع للأمام دون حساب وترك مساحات خالية خلفهم في بين خط الدفاع وخط الوسط، وشكل ذلك خطورة على الأهلي في أكثر من فرصة أبرزها في الدقيقة 48 بعدما اخترق أحد لاعبي الاتحاد من الناحية اليمنى ولعب عرضية أرضية على حدود منطقة الجزاء لم تجد متابعا لها من لاعبي الاتحاد وفي غياب تام للثنائي حسام غالي وعمرو السولية المفترض تواجد أحدهما في هذه المنطقة، لأن وجود أحد لاعبي الاتحاد في هذه المنطقة كان سيشكل خطورة كبيرة على مرمى الأهلي.

ركنية غريبة

أسند مارتن يول تنفيذ الضربات الركنية من الناحية اليمنى للظهير الأيمن محمد هاني ونفذ أكثر من ضربة بشكل خاطئ وكانت ترتد بسرعة على مرمى الأهلي وتشكل خطورة، مثلما حدث في المباراة السابقة التي خسرها الأهلي أمام أسيك عندما كان أحمد فتحي ينفذ الركنيات من الجانب الأيمن وفي إحدى الركنيات نفذها بشكل خاطئ ارتدت على مرمى الأهلي وأسفرت عن الهدف الأول للفريق الإيفواري.

ورغم وجود عدد من اللاعبين الذين يمتازون بتنفيذ الضربات الثابتة بشكل أفضل من محمد هاني في المباراة مثل أحمد الشيخ ومؤمن زكريا أو حتى صبري رحيل الذي إذا نفذ الركنية من الناحية اليمنى ستمثل خطورة أكبر إلا أن يول أصر على أن يكون الظهير الأيمن هو صاحب تنفيذ الركنيات.

الأمر نفسه تغير في المباراة السابقة عندما تقدم وليد سليمان لتنفيذ الركنيات من الجهة اليمنى بدلا من أحمد فتحي ولعب ضربتين شكلا خطورة على مرمى أسيك لأنه يجيد إرسال العرضيات أفضل من فتحي.

أين السولية

منذ انضمامه للأهلي في يناير الماضي لم يظهر عمرو السولية بالمستوى الذي كان يقدمه طوال المواسم السابقة مع الإسماعيلي، إلى أن ظهر بمستوى جيد بعض الشيء في مباراة الأهلي والإسماعيلي التي توج فيها الأهلي بلقب الدوري وتأملت الجماهير الحمراء أن يعود السولية لمستواه المعهود إلا أنه عاد ليقدم مستوى ضعيف للغاية مرة أخرى في هذه المباراة، ويقع في أخطاء عديدة في التمركز والتمرير وبناء الهجمات رغم سهولة المباراة.

خطأ متكرر

طوال المباراة أرسل لاعبو الاتحاد أكثر من تمريرة طولية في عمق دفاع الأهلي مر منها الكثير بسبب سوء التغطية من الظهير الأيمن محمد هاني الذي كان يغطي التسلل في أكثر من مرة، وعدم التفاهم بين الثنائي الدفاعي أحمد حجازي وسعد سمير، وأحمد حجازي ومحمد نجيب الذي دخل المباراة بعد طرد سعد سمير.

هذه الكرة نجح فيها فريق الاتحاد مرتين الأولى في الدقيقة 58 وجعلت المهاجم في مواجهة أحمد عادل عبد المنعم الذي أنقذ الكرة بجسمه، والثانية أسفرت عن هدف الاتحاد في الدقيقة 80.

تغيير غريب

بعدما لعب أحمد الشيخ في المباراة من البداية للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم، قرر مارتن يول استبداله قبل نهاية المباراة بربع ساعة وإشراك الظهير الأيمن باسم علي بدلا منه.

باسم علي لم يشارك مع الأهلي سوى في مباراة واحدة هذا الموسم كانت في الجولات الأولى من المسابقة، ودخول باسم علي جعله يلعب في مركز الجناح الأيمن أمام الظهير الأيمن محمد هاني وهذا بالتأكيد سيؤثر عليه خاصة أنه لا يشارك مع الأهلي.

وإذا كان يرغب يول أن يشرك أحد اللاعبين في هذا المركز لماذا لم يدفع باللاعب الشاب أحمد حمدي الذي بدأ المباراة السابقة أمام أسيك في مركز الجناح الأيمن أمام أحمد فتحي الظهير الأيمن.