أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عرابي: ' مفيش مشكلة ' لو ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا

Google+ Print
عرابي: ' مفيش مشكلة ' لو ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا عرابي: ' مفيش مشكلة ' لو ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا

لا يرى أسامة عرابي مدرب الأهلي أي مشكلة في توديع فريقه لمنافسات دوري أبطال إفريقيا بعد النتائج المخيبة التي حققها حتى الآن.

خسر الأهلي أول مباراتين بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على يد زيسكو الزامبي وأسيك الإيفواري وتذيل المجموعة التي يتصدرها الوداد المغربي.

وقال عرابي في تصريحات لقناة نايل سبورت يوم الأحد: "سنحاول التأهل لنصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، ولو لم نفعلها فهذه هي كرة القدم".

وأضاف "كل الأمور واردة في كرة القدم، لا توجد أي مشكلة، فالأهلي ودع أكثر من بطولة من قبل، وخسر بثلاثة أهداف وأربعة أهداف إفريقيا".

الأهلي يتبقى له 4 مواجهات وهي ضد الوداد المغربي في ثم في المغرب، قبل استضافة زيسكو والخروج لملاقاة أسيك في أبيدجان بالجولة الأخيرة.

إذا كان الأهلي يرغب في التأهل لنصف النهائي من المركز الأول أو الثاني فعليه الانتصار في المباريات الأربعة المقبلة والتي تساوي 12 نقطة أو على الأقل تحقيق 10 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين