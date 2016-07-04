عرابي: ' مفيش مشكلة ' لو ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا

لا يرى أسامة عرابي مدرب الأهلي أي مشكلة في توديع فريقه لمنافسات دوري أبطال إفريقيا بعد النتائج المخيبة التي حققها حتى الآن.

خسر الأهلي أول مباراتين بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على يد زيسكو الزامبي وأسيك الإيفواري وتذيل المجموعة التي يتصدرها الوداد المغربي.

وقال عرابي في تصريحات لقناة نايل سبورت يوم الأحد: "سنحاول التأهل لنصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، ولو لم نفعلها فهذه هي كرة القدم".

وأضاف "كل الأمور واردة في كرة القدم، لا توجد أي مشكلة، فالأهلي ودع أكثر من بطولة من قبل، وخسر بثلاثة أهداف وأربعة أهداف إفريقيا".

الأهلي يتبقى له 4 مواجهات وهي ضد الوداد المغربي في مصر ثم في المغرب، قبل استضافة زيسكو والخروج لملاقاة أسيك في أبيدجان بالجولة الأخيرة.

إذا كان الأهلي يرغب في التأهل لنصف النهائي من المركز الأول أو الثاني فعليه الانتصار في المباريات الأربعة المقبلة والتي تساوي 12 نقطة أو على الأقل تحقيق 10 نقاط.