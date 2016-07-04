أمن المطار يحبط محاولة تهريب 28 ألف دولار و3 آلاف يورو للخارج

أحبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، محاولة راكب مصرى لتهريب 28 ألف و500 دولار و3 آلاف يورو إلى أبوظبى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأفاد مصدر مطلع بأنه أثناء اتخاذ الإجراءات الأمنية المتبعة على رحلة طيران الاتحاد رقم 685 ، تم الاشتباه في الراكب وتم العثور على المضبوطات داخل أظرف ورقية بين طيات ملابسه.
أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالة الراكب للنيابة المختصة.
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تهريب 28 ألف دولار
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