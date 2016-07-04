«الهلال» تبدأ توزيع زكاة الفطر على 45 ألف شخص داخل الدولة

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع زكاة الفطر داخل الدولة والتي يتوقع أن يستفيد منها نحو 45 ألفا و 500 شخص بالإمارات وذلك ضمن مشروع حملة رمضان وزكاة الفطر وكسوة العيد لهذا العام .

وأوضحت الهيئة أن 39 ألفا و 592 شخصا داخل الدولة يستفيدون من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات ، واستفاد من برامج الهلال الأحمر الإماراتي في رمضان وكسوة العيد وزكاة هذا العام نحو 3 ملايين شخص داخل الإمارات وفي 63 دولة حول العالم والتي تتضمن إفطار الصائم و زكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني.

وتستهدف فعاليات حملة شهر رمضان التي أطلقتها الهيئة مع بداية شهر رمضان حشد الدعم والمساندة للفئات والشرائح التي ترعاها الهيئة داخل الدولة وخارجها ، وأكدت الهيئة أن الحملة جاءت مواكبة للتوسع الكمي والكيفي الذي تشهده برامج الهيئة الإنسانية ومشاريعها الخيرية .

وأشارت إلى أن الحملة هذا العام تهدف الى تحقيق تطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها ، وارتياد مجالات أرحب من البذل وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة ، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثرا في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة.

نمو مطرد

وقالت إن برامج الهيئة وأنشطتها داخل الدولة وخارجها تشهد نموا مطردا وذلك بفضل توجيهات قيادة الدولة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وأوضحت الهيئة أن حملة هذا العام تأتي في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة تأثرت بالمستجدات الطارئة على الساحة الدولية إلى جانب الأحداث الجارية في عدد من الدول من حولنا مما يتطلب تضافر الجهود وتعزيزها والعمل سويا للحد من وطأة تلك الأزمات على حياة الشرائح والفئات التي نستهدفها ، لافتة إلى أن الإيراد المتوقع لحملة رمضان هذا العام يفوق الـ 120 مليون درهم.

خارج الدولة

وذكر بيان للهيئة أن 800 ألف شخص على مستوى الدولة يستفيدون من برامج رمضان هذا العام ، فيما يبلغ عدد المستفيدين منها خارج الدولة حوالي مليون و 200 ألف شخص في مختلف قارات العالم ، وأشارت الهيئة إلى أن 32 ألفا و 879 صائما يستفيدون من برنامج الإفطار يوميا من خلال 160 موقعا لإفطار الصائمين في مختلف مناطق الدولة ، منها 42 موقعا في أبوظبي و 7 في دبي، ومثلها في الشارقة ، و 3 في عجمان ، و10 في رأس الخيمة ، و12 موقعا في الفجيرة ، 26 في العين ، 11 في المنطقة الغربية ، موقع واحد في أم القيوين و 41 في بني ياس .

ونوهت هيئة الهلال الأحمر بإنها خصصت حوالي 242 موقعا لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة خاصة في المساجد ومراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع الأخرى ، منها 85 موقعا في أبوظبي ، و 29 في بني ياس ، 44 في العين ، 12 في المنطقة الغربية ، و29 موقعا في دبي ، و 12 في الشارقة ، 8 في عجمان ، 3 في أم القيوين ، 8 في رأس الخيمة ، و 12 في الفجيرة ، هذا إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية ، كما سيقوم فريق متخصص من الهلال الأحمر بالاتصال مع الهيئات الجهات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص وزيارة كبار المحسنين لدعوتهم للمشاركة في فعاليات الحملة التي تتضمن الكثير من الأنشطة للتعريف بطبيعتها وأهدافها.