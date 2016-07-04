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«آل مكتوم الخيرية» ترعى حفل إفطار اليتيم في محافظة أسيوط المصرية

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«آل مكتوم الخيرية» ترعى حفل إفطار اليتيم في محافظة أسيوط المصرية «آل مكتوم الخيرية» ترعى حفل إفطار اليتيم في محافظة أسيوط المصرية

نظم اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة أسيوط حفل إفطار اليتيم برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية.

وشارك في الحفل 800 شخص منهم 200 يتيم و200 أرملة وتم توزيع مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة عليهم والخاصة بالسلال الغذائية الرمضانية.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم وشكرهم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعين الله أن يديم عليه الخير والصحة والعافية.

ووجهوا الشكر للهيئة التي ساعدت عشرات الآلاف من الفقراء في العديد من المناطق النائية في قرى صعيد .

يذكر أن الهيئة وزعت 20 ألف سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك وحرصت على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بوصول المساعدات إلى مستحقيها وتحري الدقة في التوزيع.

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