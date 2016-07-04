سفير الدولة في تركمانستان يقيم حفل إفطار

أقام حسن عبدالله العضب سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان حفل إفطار في مبنى سفارة الدولة في عشق آباد بمناسبة شهر رمضان، حضره سيراييف تشاري جلدي مفتي تركمانستان ممثلا عن حكومة تركمانستان وصفروف قربان دوردي رئيس إدارة شؤون دول الشرق الأوسط والخليج في وزارة خارجية تركمانستان وآتاييفا غونجا مساعدة مدير إدارة المراسم بوزارة خارجية تركمانستان ونزاروف رسول مساعد مدير إدارة المراسم في وزارة خارجية تركمانستان.

كما حضر الحفل بيتكو دراجانوف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس المركز الإقليمي للدبلوماسية الوقائية في آسيا الوسطى وكل السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في تركمانستان، بجانب مديري شركات النفط والغاز والمقاولات والإنشاءات الإماراتية والأجنبية العاملة في تركمانستان.