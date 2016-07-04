قبول 16313 طالباً في مؤسسات التعليم العالي والبعثات

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم، أمس، قبول 16313 طالباً وطالبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وشملت (جامعة الإمارات العربية المتحدة، كليات التقنية العليا، جامعة زايد، مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، جامعة خليفة، جامعة محمد الخامس «أكدال»، بالإضافة إلى برنامج البعثات الخارجية للعام الدراسي المقبل 2016 – 2017)، وأكدت الوزارة أن الطلبة المقبولين الذين من المقرر أن يلتحقوا بالخدمة الوطنية، مقاعدهم محجوزة بالجامعات، وسيباشرون دراستهم فور انتهائهم من الخدمة الوطنية.

حضر حفل توقيع اعتماد المقبولين معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم في مقر الوزارة في مبنى شركة استثمارات البترولية الدولية "آيبيك".

وكشفت الوزارة عن عزمها تطبيق استراتيجية متكاملة للتعليم المستمر من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من العام 2017- 2018، حيث يتوقع الانتهاء من اعدادها نهاية العام الجاري ومن شأنها أن تمنح فرصاً تعليمية للجميع للدراسة بغض النظر عن السن أو سنة انتهاء الدراسة.

ممارسات حديثة

وأكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم تمضي بخطى واثقة نحو تكريس الممارسات التعليمية الحديثة سواء في مدارسها أو جامعاتها في القطاعين العام والخاص، وتحقيق التكامل بينها عبر وضع استراتيجيات تحقق هذا الأمر، وهو ما يستدعي البحث عن أفضل النظم واعتماد التخصصات التي يحتاج لها سوق العمل، متقدماً بالتهنئة للطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي ومؤكداً أهمية هذه المرحلة في رسم ملامح مستقبلهم ومساراتهم المهنية التي يتطلعون إليها.

وقال معاليه: «بدأنا بتطبيق حزمة من التغييرات التنظيمية التي طالت قطاع التعليم العالي التي تركز في مضمونها على نوعية المخرج التعليمي، مشيراً إلى أن الفرصة أصبحت متاحة أمام الطلبة الذين لم يحصدوا درجات عالية في الثانوية العامة للالتحاق ببرامج أكاديمية نوعية تحقق لهم طموحهم، وبما يدعم من توجهات الدولة في الاهتمام بالطلبة الإماراتيين وتمكينهم من مسايرة عالم المعرفة والولوج إلى سوق العمل».

تعليم مستمر

من جانبه، كشف معالي الدكتور أحمد بالهول وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، خلال لقاء عقده مع ممثلي وسائل الإعلام أمس، عن عزم الوزارة تطبيق استراتيجية متكاملة للتعليم المستمر العام الدراسي 2017 – 2018، عقب الانتهاء من مرحلة إعدادها نهاية الـــعام الجاري، والتي من شأنها أن تمنح الجميع فرصة مواصلة المشوار التعليمي بصرف النظر عن السن أو سنة التخرج من المدارس، بالإضافة إلى دعم الطلــبة وتزويدهم بالمهارات المتجددة وفقاً للتغيرات التي تحدث في سوق العمل.

الإنجاز المهني

من جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا إن الكلية ستقبل للمرة الأولى بدءاً من العام الأكاديمي المقبل الطلبة الذين لم يتمكنوا من استيفاء شـروط القبول المباشر للالتحاق بها ودراسة برامجها، وذلك ضمن برنامج «الإنجاز المهني» والذي تم استحداثه بما يتوافق مع المستوى الرابع في منظومة المؤهلات الوطنية، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الطلبة المتوقع التحاقهم بالبرنامج في السنة الأولى يبلغ 800 طالب وطالب.

وأضاف: تأتي هذه المبادرة لكليات التقنية العليا بعد أن عملت على تطوير منظومة برامجها والتي ستتيح لها قبول طلبة من خريجي الثانوية العامة بغض النظر عن مستوى كفاءتهم في اللغة الانجليزية ، وتوفير مسارات تعليمية متعددة المستويات ومتوائمة مع منظومة المؤهلات المهنية، وتدريبهم للحصول على البرامج المهنية لشهادة المستوى الرابع لنظام المؤهلات في الدولة في عدد من المسارات المهنية ملبية بذلك احتياجات سوق العمل.

ولفت إلى أنه سيتم طرح برنامج "الانجاز المهني" على المستوى الرابع ابتداء من العام الأكاديمي المقبل (2016- 2017)، والذي سيعمل على تمكين الطلبة من العديد من المهارات العلمية والفنية اضافة الى اللغة الانجليزية بما يؤهلهم ليكونوا فنيين ومهنين في مجالات متعددة منها صيانة الكهرباء و الميكانيكا و صيانة الطائرات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال والصحة والسلامة البيئة وغيرها، كما أن الطلبة المتفوقين في هذا البرنامج ممن يحققون معدلات تميز، ستكون أمامهم فرصة لمواصلة دراستهم في كليات التقنية العليا وفق معايير القبول المعتمدة لديها.

وحضر إعلان المقبولين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية وبرنامج البعثات الخارجية والمنح الداخلية للعام الدراسي 2016-2017، معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور أحمد بالهول، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، والدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، ومبارك الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، وفاروق حمادة، مدير جامعة محمد الخامس «أكدال».

قرار

أكدت كلية الامارات للتطوير التربوي ان قرار إيقاف القبول لبرامج البكالوريوس للعام الدراسي 2016-2017، لن يؤثر على الطلبة الحاليين، إذ سيستمرون في دراستهم في الكلية حتى نيلهم شهاداتهم الجامعية. وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، رئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي أن هذا القرار يأتي كجزء من الخطة الاستراتيجية الخمسية التي سيعلن عنها الأيام القادمة .

وأوضح ان الخطة الاستراتيجية الجديدة للكلية تأتي في إطار خدمة احتياجات قطاع التعليم الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تخدم أجندة الدولة وتسهم في تحقيق تطلعاتها المستقبلية. وأوضح ان الاستراتيجية الجديدة للكلية ستركز على التطوير المهني للمعلمين، وبرامج الدراسات العليا.