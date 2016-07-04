«الخارجية» تستدعي نائب السفيرة الأميركية بشأن المعاملة السيئة لشرطة أوهايو لمواطن إماراتي

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أيثن غولدرغ، نائب السفيرة الأميركية لدى الدولة، بشأن قضية شريط التعامل التعسفي لشرطة أوهايو مع المواطن الإماراتي واعتقاله وتفتيشه دون حق، وكذلك نشر مقطع الفيديو بما يحمله من تشهير في حق المواطن.

وأكدت أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بسلامة رعاياها في الخارج، ومن هذا المنطلق تطلب توضيحات حول هذه الحادثة.

من جهته، قدّم نائب السفيرة الأميركية لدى الدولة اعتذاره عن الحادث، مؤكداً أن السفارة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في ولاية أوهايو لاستيضاح ملابسات الموضوع، وشدد على أن الولايات المتحدة الأميركية تحترم حق الشعوب في ارتداء زيها الوطني، وأن هذه الحادثة تعتبر استثناءً مرفوضاً، ووعد بالرد على وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأقصى سرعة ممكنة.

شرطة آفون تعتذر

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ريتشارد بوسلي، رئيس شرطة مدينة آفون بولاية أوهايو الأميركية، يعرب عن أسفه للمواطن الإماراتي، وقال: «لم يتعمد أحد من الشرطة توجيه أي إساءة إلى شخصك، ولقد كان الظرف الذي تعرضت له مؤسفاً للغاية، وما كان يجب أن توضع في مثل ذلك الموقف».

وتحدث عمدة المدينة، الذي كان يجلس إلى جوار ضابط الشرطة، موجهاً حديثه إلى المواطن الإماراتي، وقائلاً: «كانت هناك بعض الاتهامات الخاطئة ضدك، وهذا أمر يدعو إلى الأسف، وأتمنى أن يكون الشخص الذي ارتكب هذا الخطأ بحقك قد تعلم منه، وأتمنى أيضاً أن يجمعنا لقاء آخر في ظروف أفضل».

مواقع إخبارية

وكانت مواقع إخبارية تناقلت، أول من أمس، حادثة تعرّض رجل الأعمال الإماراتي (أ. أ. ع)، 41 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال، لموقف عصيب، بعد أن حاولت الشرطة الأميركية اعتقاله للاشتباه في أنه ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، قبل أن يتبين أن المسألة قائمة على مزاعم عنصرية بناءً على شكل الرجل وحديثه عبر الهاتف المحمول فقط، مع العلم أن الشخص كان في أميركا حيث يتعالج من مرض القلب، وفق ما أورده تقرير نشرته قناة أميركية. وبحسب «القناة» الأميركية، فقد تعرض رجل الأعمال إلى هذا الموقف يوم الخميس الماضي، في أحد فنادق مدينة آفون بولاية أوهايو الأميركية، حيث بادرت إحدى العاملات في الفندق بالاتصال بخدمة الطوارئ، لتخبر أن «ثمة رجلاً يدين بالولاء لداعش في ردهة الفندق»، فما كان من الشرطة إلا أن دهمت الفندق وشرعت في إجراءات القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو وقد تم تقييده بقسوة من قِبل رجال الشرطة، قبل أن تتم إزالة اللبس وإخلاء سبيله، لكنه سقط أرضاً بعد إنهاكه جسدياً ونفسياً من جراء هذه المعاملة القاسية ليتم نقله إلى المستشفى.

ارتياب موظفة

وفسرت الشرطة الأميركية الموقف بارتياب موظفة الفندق برجل الأعمال، بالنظر إلى مظهر الرجل وملابسه الإماراتية.

واستهجن رجل الأعمال الإماراتي، وهو يتلقى العلاج في المستشفى، هذه المعاملة القاسية من قِبل الشرطة، مؤكداً أنه عيّن محامياً لمتابعة القضية. وأبدت صحف ومواقع عالمية استغرابها واستهجانها للحادثة، ملقيةً باللوم على تصرف إدارة الفندق والشرطة، ومعتبرةً ذلك أمراً مثيراً للصدمة، لكونه وقع في حي هو الأكثر ثراءً بين ضواحي كليفلاند.

يُذكر أن رجل الأعمال الإماراتي اعتاد زيارة الولايات المتحدة الأميركية باعتباره مديراً لشركة تسويق مقرها أبوظبي، كما لم يكن يتوقع في لحظة أن توجه إليه تهمة الانتماء إلى «داعش».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي شددت على أهمية التزام مواطني الدولة بإرشادات ونصائح السفر والاطلاع على جدول تحذيرات السفر على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحة شؤون المواطنين والتي تشمل جميع المعلومات والخدمات المخصصة التي تتناسب مع احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج من السياح أو المبتعثين للعلاج أو الطلبة الدارسين والمقيمين والتي تسهل إنجاز جميع معاملاتهم القنصلية وبما يضمن سلامتهم وأمنهم في الخارج وقضاء إجازاتهم من دون أي مشكلات أو معوقات. وأوصت بضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع (النقاب) المطبق في بعض الدول والمدن الأوروبية، والتي تحظر ارتداء النقاب في المؤسسات والأماكن العامة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية أو فرض الغرامات المترتبة على انتهاك هذا القانون.

نصائح وإرشادات

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر حساب خدمة «تواجدي» التابع للوزارة على «تويتر» مواطني الدولة المسافرين خارج الدولة إلى عدم لبْس الزِّي الرسمي أثناء سفرهم، وخاصة في الأماكن العامة، وذلك حفاظاً على سلامتهم. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى الخارج خلال فترة الصيف إلى ضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر حفاظاً على سلامتهم الشخصية أثناء وجودهم خارج الدولة.

عمدة آفون الأميركية يزور المواطن الإماراتي ويعتذر له

أكدت سفارة الدولة في «واشنطن دي سي»، أن عمدة مدينة آفون بولاية أوهايو الأميركية براين جنسن، زار برفقة رئيس شرطة آفون، المواطن الإماراتي في مقر إقامته للاعتذار عن ما تعرض له.

وذكرت السفارة في بيان صدر أمس، أنها ومنذ أن علمت بالحادث المؤسف الذي تعرض له المواطن الإماراتي في مدينة آفون بولاية أوهايو في الأسبوع الماضي، ظلت السفارة على اتصال مباشر ومستمر معه ومع أسرته.

وأوضحت أن يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، اتصل بعمدة مدينة آفون هاتفياً وحثه على الاعتذار عما وقع للإماراتي، ومساءلة كافة الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل بما في ذلك الشرطة المحلية.

وجاء في بيان السفارة أن السفير العتيبة طالب عمدة المدينة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى.