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أوليفيا باليرمو بإطلالة مستوحاة من البيجامة

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الأحد 03-07-2016 21:00

ركز عديد من مصممي الأزياء على البيجامات وملابس النوم في المواسم الأخيرة، وشاهدنا عدداً كبيراً من نجمات هوليوود يتألقن بها في الفترة الأخيرة، وآخرهن الفاشينيستا أوليفيا باليرمو Olivia Palermo التي تألقت بإطلالة بيضاء ناعمة.

وارتدت أوليفيا بدلة بسيطة مستوحاة من البيجامة، باللون الأبيض مع حوافٍ سوداء زادتها فخامة، ونسَّقتها مع حقيبة بيضاء وحذاء جميل باللون الأسود فاكتملت إطلالتها الأنيقة.

وأعجبنا بتنسيق أوليفيا باليرمو البسيط، ونعتقد سيدتي أن هذه الإطلالة ستكون مناسبة لترتديها في الزيارات.

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سيدتي