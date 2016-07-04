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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 4/7/2016

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 4/7/2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 4/7/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>حياتك العملية ستصل للاستقرار قريبا اذا تعاملت مع مديرك بشكل جيد و عملت على تقديره ، لا تولى اهتماما لأولئك الذين يفشلون فى التعامل معك ويتهموك بانت مقصر فى عملك.

على الصعيد العاطفي:


>حياتك العاطفية تتغير تماما الفترة المقبلة ، فتوجد فرص لقامة علاقات جديدة قد تنتهى بالزواج ، فلا تتردد من اخذ خطوات جادة اذا وجدت العلاقة تستحق ذلك و لا تخف من تحمل المسئولية، وابتعد أن التفكير بشكل "أنانى".

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الجدى المشاكل التى تحيطك تفسد حالتك المزاجية بوضوح فحاول ان تأخذ اجازة قصيرة تقضيها فى هدوء لتتحسن حالتك المزاجية و تصبح فى احسن حال .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان قوتك الداخلية تسمح لك التفكير لمستويات متعددة ، فأنت قادرا على رؤية الجوانب المختلفة فى أى قضية، فبالفترة الأخيرة أنت كنت على حق فى الحكم على أصدقائك المقربين فاتبع حدسك و كن واثق من نفسك.

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مصر 365

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