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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016 برج العذراء حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>لا تشعر بثقة كبيرة اليوم ولكن من المهم جدا أن عليك أن تخفى عدم شعورك بالثقة، ولا تكشف عن ارتباكك ولا مشاعرك هذه للقيادات فهذا يجعلهم يشكون فى قدراتك وقد تخسر بسبب ذلك منصب مهم.

على الصعيد العاطفي:


>أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية. لا تتعدى على المساحة الشخصية لشريك حياتك ثم تحاول تبرير ذلك باسم الحب والعكس صحيح أيضًا.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>سلسلة من الأخطاء ترتكبها بحق جهازك الهضمى تجعل المتاعب الصحية تباغتك، حاول أن تكون حكيمًا فى اختيار ما تأكله وأن تتحكم فى شهيتك بعض الشيء.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>هذا هو أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك وتمسح من سجلاتك الأشخاص عديمى الفائدة بالنسبة لك.

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مصر 365

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