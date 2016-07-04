برج العذراء حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>لا تشعر بثقة كبيرة اليوم ولكن من المهم جدا أن عليك أن تخفى عدم شعورك بالثقة، ولا تكشف عن ارتباكك ولا مشاعرك هذه للقيادات فهذا يجعلهم يشكون فى قدراتك وقد تخسر بسبب ذلك منصب مهم.>أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية. لا تتعدى على المساحة الشخصية لشريك حياتك ثم تحاول تبرير ذلك باسم الحب والعكس صحيح أيضًا.>سلسلة من الأخطاء ترتكبها بحق جهازك الهضمى تجعل المتاعب الصحية تباغتك، حاول أن تكون حكيمًا فى اختيار ما تأكله وأن تتحكم فى شهيتك بعض الشيء.>هذا هو أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك وتمسح من سجلاتك الأشخاص عديمى الفائدة بالنسبة لك.