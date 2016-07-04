برج القوس حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016

برج القوس على الصعيد المهنى..

برج القوس على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..



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تشعر دائماً بمسئوليات العمل وكأنها هى شغلك الشاغل فى الحياة، كثيرون يعتبرون أن ذلك نوع من أنواع الغرور أو الحرص على المناصب والترقيات الكثيرة، لكنهم لا يعرفون طبيعة مولود القوس المتفانية المحبة لعملها فى كل الظروف، وتعرف كيف تتعامل تحت ضغط كبير.لا تتعامل مع المحيطين على إنهم جميعهم يريدون استفزاك أنت تتعامل مع المواقف البسيطة بطريقة لا تتناسب مع حجم الموقف وتعطى للكلمات والتصرفات أكبر من حجمها، بالرغم من أنك كثيراً ما ترتكب حماقات ولا تتعامل معها بنفس القسوة بل وتطلب من الآخرين أن يقدروها، راقب نفسك أولاً.يبدو ان تضخيمك للأمور لا يصل إلى حد الصعيد المهنى و العاطفى فقط، لكنه يصل إلى الصعيد الصحى لأنك تعطى مشكلات بسيطة أكبر من حجمها، وتجعلها تأخذ من وقتك وتفكيرك جزء كبير جداً، وعليك أن تتعامل مع الأمور بمرونة أكثر من ذلك.