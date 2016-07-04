برج الحمل حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى..

>انتصر لحقك دائماً فأنت نادراً ما تكون على خطأ، الثقة بالنفس أول خطوات النجاح مادمت تعرف قدر قراراتك وتبعاتها جيداً، فقط تحتاج إلى مشورة بعض المقربين خاصة إنك من الشخصيات التى تسيطر عليها حالة من التفكير المشوش فى بعض الأحيان، لكنك سرعان ما تخرج منها بفضل تفكيرك الحكيم. برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

>الخجل صفة جميلة تزيد من جمال أصحابها، لذلك عليك أن تظل محتفظاً بها مهما أبدى لك المحيطين انزعاجهم منها، فأنت من الشخصيات التى تحب ان تستمع لآراء الآخرين حتى تستفيد من انتقادهم البناء لك و تعرف الأشياء التى يجب أن تفعلها. على الصعيد الصحى ..

>تنظيم ساعات نومك تحتاج إلى جهد كبير منك والحصول على قسط كافى من الراحة يساعدك كثيراً على حل مشكلاتك الصحية، تعانى دائماً من الصداع والتوتر بسبب التفكير الكثير والضغوط العصبية المسيطرة عليك، حاول أن تتخلص منها بالنوم المنتظم. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش حالة من الثقة فى النجاح والتأكد من ثبات مواقفه، لكن الخوف من نظرة الىخرين ورغبته الدائمة فى معرفة أرائهم فى تصرفاته تدفعه إلى ارتكاب بعض الأفعال المتذبذبة التى تحتاج إلى دعم فكرى ومعنوى.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365