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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 4/7/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 4/7/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 4/7/2016

على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج الجوزاء جيدة ، فقد تؤتى ثمار مجهودك الكبير الذى بذلته الفترة الماضية على الصعيد المهنى، بينما سيعرض عليك عدد من زملائك المساعدة فلا تتردد فى الموافقة اذا كنت تحتاج ذلك .

على الصعيد العاطفي:


>حياتك العاطفية مهددة بالتوتر ، عليك ان تأخذ عدد من الخطوات التى تحسن علاقتك بشريكك الذى أهملته الفترة الماضية و تجاهلت الكثير من الأمور التى أزعجته.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الجوزاء إهمالك الشديد لممارسة الرياضة بشكل مستمر يجعل صحتك ليست على ما يرام ، فمن الضرورى أن ندرك جديا أن الصحة البدنية فى غاية الأهمية للصحة النفسية .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان اليوم هو مناسب لبدأ شيء جديد ربما بحثك ان مهنة جديدة او مشروع يجعلك تأخذ خطوات عديدة للأمام، فاليوم هو المثل لكل ما هو حديد.

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مصر 365

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