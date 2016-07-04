حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 4 يوليو 2016

برج العقرب حظك اليوم الاثنين 4\7\2016
>برج العقرب على الصعيد المهني:
>بعض الأزمات التى كنت تمر بها الفترة الماضية فى عملك ستزداد وتيرتها بشكل ملحوظ، إذا كنت ترغب فى إنهاء المشاكل الموجودة حاليًا فى عملك فعليك التغيير من نفسك فى بادئ الأمر، اعتزازك وفخرك بنفسك أصبح يؤرقكك كثيرًا ويسبب لك العديد من المشاكل فى عملك، حاول أن تستمع إلى رؤسائك فى العمل.
برج العقرب على الصعيد الصحى:
>صحتك الآن جيدة نتيجة فترة الراحة التى أخذتها الأسبوع الماضى، قد يكون اليوم مناسبًا لممارسة رياضة الجرى لفترة قليلة لتحسن صحتك، معاناتك من مشكلة التنفس ستنتهى بعد فترة قليلة، فممارسة الرياضة قادرة أن تمحو غالبية المشاكل الصحية التى تعانى منها.
برج العقرب على الصعيد العاطفى:
>علاقتك بشريكك ليست جيدة، كنت تظن أن شريكك لا ينتبه إلى تصرفاتك التى تسبب له الضيق معظم الوقت، لذلك من الأفضل أن تصارحه بكل الأخطاء التى ارتكبتها طيلة الفترة الماضية، كى لا يتفاجأ بها، كن حذرًا ولا تؤذى من حولك، ثقتك بنفسك جيدة لكن ازديادها مع الوقت بات يشكل لك أزمات.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>الاشتراك فى أحد الأندية الرياضية سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة إليك، كنت قد تلقيت نصائح من مدربى رياضات مختلفة بممارسة الرياضة بشكل دورى، اشتراكك فى أحد الأندية الرياضية سينعكس على حالتك النفسية كثيرًا، حاول أن تدخل فى علاقات اجتماعية جديدة فربما يتغير الأمر بعض الشىء.
برج الجدى حظك اليوم الاثنين 4/7/2016
>برج الجدى على الصعيد المهني:
>حياتك العملية ستصل للاستقرار قريبا اذا تعاملت مع مديرك بشكل جيد و عملت على تقديره ، لا تولى اهتماما لأولئك الذين يفشلون فى التعامل معك ويتهموك بانت مقصر فى عملك.
على الصعيد العاطفي:
>حياتك العاطفية تتغير تماما الفترة المقبلة ، فتوجد فرص لقامة علاقات جديدة قد تنتهى بالزواج ، فلا تتردد من اخذ خطوات جادة اذا وجدت العلاقة تستحق ذلك و لا تخف من تحمل المسئولية، وابتعد أن التفكير بشكل "أنانى".
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الجدى المشاكل التى تحيطك تفسد حالتك المزاجية بوضوح فحاول ان تأخذ اجازة قصيرة تقضيها فى هدوء لتتحسن حالتك المزاجية و تصبح فى احسن حال .
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان قوتك الداخلية تسمح لك التفكير لمستويات متعددة ، فأنت قادرا على رؤية الجوانب المختلفة فى أى قضية، فبالفترة الأخيرة أنت كنت على حق فى الحكم على أصدقائك المقربين فاتبع حدسك و كن واثق من نفسك.
برج الميزان حظك اليوم الاثنين 4/7/2016
>برج الميزان على الصعيد المهني:
>أنت تحتاج للتقدير فى حياتك العملية و ذلك من اجل الوصول للحماس لانجاز المزيد من المهام ، ولمواليد برج الميزان ستشارك قريبا بأحد المشروعات التى ستضيف لخبراتك الكثير فلا تتردد من خوض هذه التجربة .
على الصعيد العاطفي:
>عليك ان تتحمل المسؤولية بشكل اكبر ، فحياتك العاطفية تحتاج لتفكير هادئ حتى تصل لشكل علاقة يرضيك أنت وشريكك وتستطيعا حل العديد من المشاكل التى نشأت بينكما.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الميزان اهمالك المستمر لحالتك الصحية يجعلها تتدهور ويجعل ملامح التعب والإرهاق تظهر بوضوح على وجهك حتى اذا بذلك مجهود قليل ، عليك أن تكون أكثر تنظيما من أجل ممارسة العادات الصحية السليمة .
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان هو أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك فلا تتمسك بعلاقات باهته لا تسبب لك سوى القلق و التوتر المستمر ، فرغم من انك سوف تجد صعوبة فى الخروج من هذا الوضع إلا انها ضرورة ، فلديك قدرة للعثور على الشجاعة الداخلية لاتخاذ هذه الخطوة النهائية.
حظك اليوم برج الأسد الاثنين 4 يوليو 2016
>على الصعيد المهنى..
>الوقت غير مناسب لتقديم الشكاوى ضظ الزملاء و البحث عن افتعال مشكلات بشكل متكرر لت تفيدك فى أى شىء سوى ترك انطباع سىء لدى الزملاء التركيز فى عملك أفضل لك الآن، فانت دائماً ما تفتعل مشكلات من كلمات بسيطة لكنك تراها دائماً تحمل كثيراً من المعانى غير المباشرة..
على الصعيد العاطفى..
>غيرتك الدائمة على شريك حياتك تجعله يشعر بسوء ظنك الدائم فيه حاول أن تسيطر على مشاعرك و تتعامل بشكل أكثر مرونة و عبر عن حبك بما يناسب شريك حياتك، لا يمكن أن يتعامل مولود الأسد مع الأمور بفتور عاطفى فهو دائماً ما يكون مندفعاً فى مشاعره ولا يجيد أن يخفيها، خاصة أن ملامحه دائماً لديها القدرة على كشف ما يخفيه.
على الصعيد الصحى..
>التأكد من رغبتك فى الاقلاع عن التدخين يتطلب إرادة خاصة و ممارسة الرياضة ستساعدك كثيراً على تحقيق هدفك وتناول الفاكهة الغنية بفيتامين سى مثل البرتقال تقوى من مناعتك، أنت تحتاج فقط إلى قرار جاد تتخذه وبعدها ستختفى الكثير من مشكلاتك.
توقعات علماء الفلك..
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يواجه مشكلات كثيرة مع شريك حياته بسبب العناد و الغيرة التى تصل الى حد الشك فى كثير من الاحيان و عليه ان يتعامل بمرونة أكثر من ذلك، وأن يعرف أن ملامحه غير قادرة على كتمان مشاعره أكثر من ذلك.
برج الثور حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016
>برج الثور على الصعيد المهني:
>لا تولى اهتماما لأولئك الذين يحبطونك ويقللون من مهاراتك فى العمل وقدراتك فيه، فكل هذه المحاولات لاحباطك هى اعتراف ضمنى منهم بخبرتك وقدراتك.
على الصعيد العاطفي:
>سوف تجد فرص للزواج أو بدء علاقة حب أو العثور على شريكك المنتظر حتى فى أماكن غير متوقعة. لذلك تحتاج إلى الانتباه وأن تعرف أن هذا هو الوقت المناسب لاستكشاف علاقة جديدة
برج الثور على الصعيد الصحي:
>رغم انك تبدو هادئًا إلا أن داخلك براكين تثور من الغضب وهذا يشكل ضغطًا قاسيًا على نفسيتك وعلى صحتك أيضًا حاول أن تنفث عن غضبك ومشاعرك.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>اتبع حدسك فى ظل أسوأ الظروف واستمتع بوقتك قدر الإمكان لأن الأيام القادمة ستكون صعبة للغاية.
برج الحمل حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016
>برج الحمل على الصعيد المهنى..
>انتصر لحقك دائماً فأنت نادراً ما تكون على خطأ، الثقة بالنفس أول خطوات النجاح مادمت تعرف قدر قراراتك وتبعاتها جيداً، فقط تحتاج إلى مشورة بعض المقربين خاصة إنك من الشخصيات التى تسيطر عليها حالة من التفكير المشوش فى بعض الأحيان، لكنك سرعان ما تخرج منها بفضل تفكيرك الحكيم.
برج الحمل على الصعيد العاطفى ..
>الخجل صفة جميلة تزيد من جمال أصحابها، لذلك عليك أن تظل محتفظاً بها مهما أبدى لك المحيطين انزعاجهم منها، فأنت من الشخصيات التى تحب ان تستمع لآراء الآخرين حتى تستفيد من انتقادهم البناء لك و تعرف الأشياء التى يجب أن تفعلها.
على الصعيد الصحى ..
>تنظيم ساعات نومك تحتاج إلى جهد كبير منك والحصول على قسط كافى من الراحة يساعدك كثيراً على حل مشكلاتك الصحية، تعانى دائماً من الصداع والتوتر بسبب التفكير الكثير والضغوط العصبية المسيطرة عليك، حاول أن تتخلص منها بالنوم المنتظم.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش حالة من الثقة فى النجاح والتأكد من ثبات مواقفه، لكن الخوف من نظرة الىخرين ورغبته الدائمة فى معرفة أرائهم فى تصرفاته تدفعه إلى ارتكاب بعض الأفعال المتذبذبة التى تحتاج إلى دعم فكرى ومعنوى.
برج الحوت حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016
>برج الحوت على الصعيد المهني:
>قد تتلقى بعض الأخبار الجيدة عن فرص عمل أفضل. كأن تتلقى دعوة لإجراء مقابلة فى شركة كنت تحلم بها، وهو ما يجعله يوما عظيما على الصعيد المهنى، ويمكن أن تأخذ حياتك المهنية مسارا جديدا تمامًا الآن.
على الصعيد العاطفي:
>هناك من يبذل جهودا كبيرة من أجل الحصول على اهتمامك ومن ثم حبك، فحاول أن تنتبه إليه قبل فوات الأوان، أما إذا كنت بالفعل داخل علاقة فستشعر بأنها تتجه للأعمق وتلاحظ أن شريكك يتفهمك بشكل واضح.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>انت مدمن على العمل حتى أنك احيانًا تنسى أن تأخذ أجازتك، فحاول أن تمنح نفسك ما تحتاجه من الراحة كى لا يعلن جسدك العصيان عليك فى الوقت غير المناسب.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>اليوم أنت بحاجة إلى أن تدرك أن كونك أسيرا للماضى لن يساعدك فى أى شكل من الأشكال. انت بحاجة إلى ان تترك ما مضى للماضى وتهتم بنفسك بشكل جديد وتتعلم من اخطائك الماضية.
برج العذراء حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016
>برج العذراء على الصعيد المهني:
>لا تشعر بثقة كبيرة اليوم ولكن من المهم جدا أن عليك أن تخفى عدم شعورك بالثقة، ولا تكشف عن ارتباكك ولا مشاعرك هذه للقيادات فهذا يجعلهم يشكون فى قدراتك وقد تخسر بسبب ذلك منصب مهم.
على الصعيد العاطفي:
>أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية. لا تتعدى على المساحة الشخصية لشريك حياتك ثم تحاول تبرير ذلك باسم الحب والعكس صحيح أيضًا.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>سلسلة من الأخطاء ترتكبها بحق جهازك الهضمى تجعل المتاعب الصحية تباغتك، حاول أن تكون حكيمًا فى اختيار ما تأكله وأن تتحكم فى شهيتك بعض الشيء.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>هذا هو أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك وتمسح من سجلاتك الأشخاص عديمى الفائدة بالنسبة لك.
برج القوس حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016
>برج القوس على الصعيد المهنى..
>تشعر دائماً بمسئوليات العمل وكأنها هى شغلك الشاغل فى الحياة، كثيرون يعتبرون أن ذلك نوع من أنواع الغرور أو الحرص على المناصب والترقيات الكثيرة، لكنهم لا يعرفون طبيعة مولود القوس المتفانية المحبة لعملها فى كل الظروف، وتعرف كيف تتعامل تحت ضغط كبير.
برج القوس على الصعيد العاطفى ..
>لا تتعامل مع المحيطين على إنهم جميعهم يريدون استفزاك أنت تتعامل مع المواقف البسيطة بطريقة لا تتناسب مع حجم الموقف وتعطى للكلمات والتصرفات أكبر من حجمها، بالرغم من أنك كثيراً ما ترتكب حماقات ولا تتعامل معها بنفس القسوة بل وتطلب من الآخرين أن يقدروها، راقب نفسك أولاً.
على الصعيد الصحى..
>يبدو ان تضخيمك للأمور لا يصل إلى حد الصعيد المهنى و العاطفى فقط، لكنه يصل إلى الصعيد الصحى لأنك تعطى مشكلات بسيطة أكبر من حجمها، وتجعلها تأخذ من وقتك وتفكيرك جزء كبير جداً، وعليك أن تتعامل مع الأمور بمرونة أكثر من ذلك.
برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 4/7/2016
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الجوزاء جيدة ، فقد تؤتى ثمار مجهودك الكبير الذى بذلته الفترة الماضية على الصعيد المهنى، بينما سيعرض عليك عدد من زملائك المساعدة فلا تتردد فى الموافقة اذا كنت تحتاج ذلك .
على الصعيد العاطفي:
>حياتك العاطفية مهددة بالتوتر ، عليك ان تأخذ عدد من الخطوات التى تحسن علاقتك بشريكك الذى أهملته الفترة الماضية و تجاهلت الكثير من الأمور التى أزعجته.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الجوزاء إهمالك الشديد لممارسة الرياضة بشكل مستمر يجعل صحتك ليست على ما يرام ، فمن الضرورى أن ندرك جديا أن الصحة البدنية فى غاية الأهمية للصحة النفسية .
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان اليوم هو مناسب لبدأ شيء جديد ربما بحثك ان مهنة جديدة او مشروع يجعلك تأخذ خطوات عديدة للأمام، فاليوم هو المثل لكل ما هو حديد.
برج الدلو حظك اليوم الاثنين 4/7/2016
>برج الدلو على الصعيد المهنى..
>اصرارك على تنفيذ ما يدور برأسك ربما سيقودك فى لقريب العاجل إلى أزمة مع مديرك فى العمل، خصوصاً أنه لا يحبذ هذه الطريقة فى التعامل وأنت مُصر على ذلك، فحاول أن تتخلص من العناد
برج الدلو على الصعيد العاطفى..
>الأزمة فى علاقتكما ليست فى طريقة التعامل، ولكن لأن كل طرف يسعى إلى تنفيذ وجهة نظره وهو ما ينتج عنه أزمة، لذا يفضل أن تستمع إليه وتحاول تجاوز هذه المشاكل البسيطة.
على الصعيد الصحى..
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما أنت عليه الآن، كذلك يفضل أن تستمع إلى نصائح الأطباء.
توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة..
>يتوقع أن هناك الكثير من التطورات فى العمل وكذلك على مستوى الأسرة، فيفضل أن تنتبه إلى كل هذه الأمور من حولك، واحرص على تفادى أى أزمات طارئة.
برج السرطان حظك اليوم الاثنين 4\7\2016
>برج السرطان على الصعيد المهنى:
>بعض المشاكل فى عملك جعلتك تفكر فى تركه وتبحث عن فرصة عمل جديدة، لا تجعل بعض الكلمات من زملاؤك تثنيك عن بذل مجهود فى عملك أو تجعلك تترك العمل دون أسباب جادة، إلقاء كل ما يواجههك من عقبات وراء ظهرك سيجعلك شخصًا ناجحًا فى عملك.
برج السرطان على الصعيد الصحى:
>احترس من ممارسة بعض الرياضات التى تتطلب حمل أشياء ثقيلة، فهذه الأشياء ستؤثر على ظهرك وفقرات رقبتك، لذا إذا كنت ترغب فى ممارسة الرياضات المختلفة فعليك ممارسة رياضات خفيفة، صحتك الآن جيدة بعد المرور بوعكة صحية كبيرة الفترة الماضية، حافظ عليها.
برج السرطان على الصعيد العاطفى:
>الأجواء مناسبة للذهاب مع شريكك فى رحلة نيلية والقضاء وقتًا طويلا معه، اصطحاب هدية له بشكل مفاجئ سيكون له أثر كبير فى إزالة كل الآلام والمشاكل التى مررتوا بها الفترة الماضية، حاول أن تبعتد عن اختلاق المشكلات مع شريكك، التعامل بهدوء سيكون أفضل فى الفترة الحالية.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>أنت على وشك الدخول فى مشروع جديد بمبلغ من المال لا تخاطر فى الدخول إلى هذا المشروع دون تحديد نسبة نجاحه، لا تغامر مع من تشترك معه فى هذا المشروع، فإما أن يكون صديقًا موثوقًا منه أو من الأفضل عدم الدخول فى هذا المشروع، كن على حذر بشأن أموالك.