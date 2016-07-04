برج الدلو حظك اليوم الاثنين 4/7/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى..

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة..

>اصرارك على تنفيذ ما يدور برأسك ربما سيقودك فى لقريب العاجل إلى أزمة مع مديرك فى العمل، خصوصاً أنه لا يحبذ هذه الطريقة فى التعامل وأنت مُصر على ذلك، فحاول أن تتخلص من العناد>الأزمة فى علاقتكما ليست فى طريقة التعامل، ولكن لأن كل طرف يسعى إلى تنفيذ وجهة نظره وهو ما ينتج عنه أزمة، لذا يفضل أن تستمع إليه وتحاول تجاوز هذه المشاكل البسيطة.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما أنت عليه الآن، كذلك يفضل أن تستمع إلى نصائح الأطباء.>يتوقع أن هناك الكثير من التطورات فى العمل وكذلك على مستوى الأسرة، فيفضل أن تنتبه إلى كل هذه الأمور من حولك، واحرص على تفادى أى أزمات طارئة.