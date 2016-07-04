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برج الثور حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016 برج الثور حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>لا تولى اهتماما لأولئك الذين يحبطونك ويقللون من مهاراتك فى العمل وقدراتك فيه، فكل هذه المحاولات لاحباطك هى اعتراف ضمنى منهم بخبرتك وقدراتك.

على الصعيد العاطفي:


>سوف تجد فرص للزواج أو بدء علاقة حب أو العثور على شريكك المنتظر حتى فى أماكن غير متوقعة. لذلك تحتاج إلى الانتباه وأن تعرف أن هذا هو الوقت المناسب لاستكشاف علاقة جديدة
>


>برج الثور على الصعيد الصحي:


>رغم انك تبدو هادئًا إلا أن داخلك براكين تثور من الغضب وهذا يشكل ضغطًا قاسيًا على نفسيتك وعلى صحتك أيضًا حاول أن تنفث عن غضبك ومشاعرك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>اتبع حدسك فى ظل أسوأ الظروف واستمتع بوقتك قدر الإمكان لأن الأيام القادمة ستكون صعبة للغاية.

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مصر 365

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