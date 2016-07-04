برج الميزان حظك اليوم الاثنين 4/7/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>أنت تحتاج للتقدير فى حياتك العملية و ذلك من اجل الوصول للحماس لانجاز المزيد من المهام ، ولمواليد برج الميزان ستشارك قريبا بأحد المشروعات التى ستضيف لخبراتك الكثير فلا تتردد من خوض هذه التجربة . على الصعيد العاطفي:

>عليك ان تتحمل المسؤولية بشكل اكبر ، فحياتك العاطفية تحتاج لتفكير هادئ حتى تصل لشكل علاقة يرضيك أنت وشريكك وتستطيعا حل العديد من المشاكل التى نشأت بينكما. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الميزان اهمالك المستمر لحالتك الصحية يجعلها تتدهور ويجعل ملامح التعب والإرهاق تظهر بوضوح على وجهك حتى اذا بذلك مجهود قليل ، عليك أن تكون أكثر تنظيما من أجل ممارسة العادات الصحية السليمة . توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان هو أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك فلا تتمسك بعلاقات باهته لا تسبب لك سوى القلق و التوتر المستمر ، فرغم من انك سوف تجد صعوبة فى الخروج من هذا الوضع إلا انها ضرورة ، فلديك قدرة للعثور على الشجاعة الداخلية لاتخاذ هذه الخطوة النهائية.

شبكةعيونالإخبارية

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