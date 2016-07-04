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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 4/7/2016

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 4/7/2016 برج الميزان حظك اليوم الاثنين 4/7/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>أنت تحتاج للتقدير فى حياتك العملية و ذلك من اجل الوصول للحماس لانجاز المزيد من المهام ، ولمواليد برج الميزان ستشارك قريبا بأحد المشروعات التى ستضيف لخبراتك الكثير فلا تتردد من خوض هذه التجربة .

على الصعيد العاطفي:


>عليك ان تتحمل المسؤولية بشكل اكبر ، فحياتك العاطفية تحتاج لتفكير هادئ حتى تصل لشكل علاقة يرضيك أنت وشريكك وتستطيعا حل العديد من المشاكل التى نشأت بينكما.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الميزان اهمالك المستمر لحالتك الصحية يجعلها تتدهور ويجعل ملامح التعب والإرهاق تظهر بوضوح على وجهك حتى اذا بذلك مجهود قليل ، عليك أن تكون أكثر تنظيما من أجل ممارسة العادات الصحية السليمة .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان هو أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك فلا تتمسك بعلاقات باهته لا تسبب لك سوى القلق و التوتر المستمر ، فرغم من انك سوف تجد صعوبة فى الخروج من هذا الوضع إلا انها ضرورة ، فلديك قدرة للعثور على الشجاعة الداخلية لاتخاذ هذه الخطوة النهائية.

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مصر 365

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