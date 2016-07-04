برج الحوت حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:
>قد تتلقى بعض الأخبار الجيدة عن فرص عمل أفضل. كأن تتلقى دعوة لإجراء مقابلة فى شركة كنت تحلم بها، وهو ما يجعله يوما عظيما على الصعيد المهنى، ويمكن أن تأخذ حياتك المهنية مسارا جديدا تمامًا الآن.
على الصعيد العاطفي:
>هناك من يبذل جهودا كبيرة من أجل الحصول على اهتمامك ومن ثم حبك، فحاول أن تنتبه إليه قبل فوات الأوان، أما إذا كنت بالفعل داخل علاقة فستشعر بأنها تتجه للأعمق وتلاحظ أن شريكك يتفهمك بشكل واضح.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>انت مدمن على العمل حتى أنك احيانًا تنسى أن تأخذ أجازتك، فحاول أن تمنح نفسك ما تحتاجه من الراحة كى لا يعلن جسدك العصيان عليك فى الوقت غير المناسب.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>اليوم أنت بحاجة إلى أن تدرك أن كونك أسيرا للماضى لن يساعدك فى أى شكل من الأشكال. انت بحاجة إلى ان تترك ما مضى للماضى وتهتم بنفسك بشكل جديد وتتعلم من اخطائك الماضية.