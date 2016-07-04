برج الحوت حظك اليوم الاثنين 4 يوليو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>قد تتلقى بعض الأخبار الجيدة عن فرص عمل أفضل. كأن تتلقى دعوة لإجراء مقابلة فى شركة كنت تحلم بها، وهو ما يجعله يوما عظيما على الصعيد المهنى، ويمكن أن تأخذ حياتك المهنية مسارا جديدا تمامًا الآن.>هناك من يبذل جهودا كبيرة من أجل الحصول على اهتمامك ومن ثم حبك، فحاول أن تنتبه إليه قبل فوات الأوان، أما إذا كنت بالفعل داخل علاقة فستشعر بأنها تتجه للأعمق وتلاحظ أن شريكك يتفهمك بشكل واضح.>انت مدمن على العمل حتى أنك احيانًا تنسى أن تأخذ أجازتك، فحاول أن تمنح نفسك ما تحتاجه من الراحة كى لا يعلن جسدك العصيان عليك فى الوقت غير المناسب.>اليوم أنت بحاجة إلى أن تدرك أن كونك أسيرا للماضى لن يساعدك فى أى شكل من الأشكال. انت بحاجة إلى ان تترك ما مضى للماضى وتهتم بنفسك بشكل جديد وتتعلم من اخطائك الماضية.