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حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من البانجو وسلاح نارى فى القليوبية

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حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من البانجو وسلاح نارى فى القليوبية حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من البانجو وسلاح نارى فى القليوبية
أمرت نيابة مركز شرطة بنها، برئاسة المستشار إسلام شريف، بحبس "عاطل" أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما ضبط بحوزته كمية من البانجو المخدر وأسلحة نارية وطلقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز شرطة بنها برئاسة المقدم صلاح عبد الفتاح بضبط "أحمد م ح "30 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر حوالى 1.500 كليو جرام ومبلغ مالى 80 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله، المحامى العام لنيابات شمال بنها.


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