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رئيس الوزراء العراقى يطالب أجهزة الأمن بسحب أجهزة زائفة لكشف المتفجرات

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رئيس الوزراء العراقى يطالب أجهزة الأمن بسحب أجهزة زائفة لكشف المتفجرات رئيس الوزراء العراقى يطالب أجهزة الأمن بسحب أجهزة زائفة لكشف المتفجرات
أصدر حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى والقائد العام للقوات المسلحة العراقية أوامره للأجهزة الأمنية اليوم الأحد بالتوقف عن استخدام أجهزة زائفة للكشف عن المتفجرات عند الحواجز الأمنية بعد تفجير أسفر عن مقتل نحو 120 شخصا فى بغداد أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن تنفيذه.

وردا على أكثر الهجمات دموية هذا العام أمر العبادى "جميع الأجهزة الأمنية بسحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا ... وإعادة وزارة الداخلية فتح التحقيق فى صفقات الفساد لهذه الأجهزة وملاحقة جميع الجهات التى ساهمت فيها."

وقال العبادى إنه "على وزارة الداخلية الإسراع فى نصب أجهزة من نوع رابسكان لكشف العربات على جميع مداخل بغداد وتأمين مداخل المحافظات."

وأضاف أنه "على قيادة عمليات بغداد الإسراع فى استكمال وإنجاز حزام بغداد الأمنى بالاستفادة من إمكانات وزارة الدفاع والوزارات الأخرى وأمانة ومحافظة بغداد."

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