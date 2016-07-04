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وزير الخارجية المصرى يستقبل نظيره الإريترى فى القاهرة

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وزير الخارجية المصرى يستقبل نظيره الإريترى فى القاهرة وزير الخارجية المصرى يستقبل نظيره الإريترى فى القاهرة
استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره الأريتري، عثمان صالح، فى إطار زيارته إلى لمتابعة التنسيق والتشاور حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن زيارة وزير خارجية إريتريا، تكتسب أهمية خاصة فى إطار العلاقة الوثيقة والتاريخية بين البلدين، موضحا أن الزيارة تلبية لدعوة الوزير سامح شكري، لمتابعة التنسيق والتشاور بين البلدين حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية.

وأكد شكرى - خلال اللقاء - الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لتعزيز وتطوير علاقاتها مع إريتريا، والرغبة المصرية فى دفع العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين، فضلاً عن أهمية تعزيز آليات التنسيق فيما يتعلق بالتحديات التى تواجه منطقة القرن الأفريقى لما لها من أهمية خاصة للأمن القومى المصري.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية إريتريا أكد من جانبه، على سعادته بإتمام تلك الزيارة، وحرصه على متابعة التشاور مع المسؤولين المصريين حول مختلف القضايا المرتبطة بالقارة الأفريقية ومنطقة القرن الأفريقى على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن تاريخ العلاقات المصرية الإريترية يملى على الدولتين تعزيز أواصر التعاون فيما بينهما.

واختتم أبو زيد تصريحاته، بأن وزيرى الخارجية، اتفقا على مواصلة التنسيق فى المحافل الإقليمية والدولية، واستمرار التشاور خلال المرحلة القادمة لوضع أطر متفق عليها لمواجهة التحديات المختلفة.
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