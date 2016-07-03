مصدر بالمطار:تربطنا بالكويت اتفاقية جنائية وممكن تسليمها المتهمين بقتل مصرى

أكد مصدر مطلع بمطار القاهرة الدولى، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متهمين بقتل شاب مصرى فى الكويت فور وصولهما إلى المطار قادمين من الكويت.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية بالمطار تلقت إخبارية من الأجهزة الأمنية الكويتية تفيد بهروب متهمين بقتل أحد الشباب المصريين فى الكويت ويدعى "ضياء.ج" والبالغ من العمر 27 عامًا، إلى القاهرة بعد عدة ساعات من تنفيذ جريمتهما.

وأوضح المصدر أنه تم تشكيل فريق بحث من الضباط للقبض على المتهمين فور وصولهما القاهرة، وعند إنهاء اجراءات وصولهما تم القبض عليهما ليعترفا بجريمتهما أمام ضباط المباحث.

وأفاد المصدر بأن التحقيقات الأولية أثبتت قيام المتهمين "محمد.ع" 25 عامًا، "ياسر.ع"، من أبناء عائلة واحدة وتربطهما علاقة بالقتيل لخلافات قديمة ومنازعات على أمور مالية، فقاما باستدراج القتيل إلى إحدى المناطق النائية بالكويت بحجة تسوية الخلافات وغافلاه وقاما بتسديد عدة طعنات أودت بحياته فى الحال.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية الكويتية عثرت على القتيل وبإجراء التحريات اللازمة تبين من خلال تفريغ إحدى الكاميرات القريبة من محل سكن القتيل استدراجه من قبل القاتلين.

وبالاستعلام عنهما تبين أنهما مصريان وهربا من مكان الجريمة ولم يستدل عليهما، حتى تم إخطار الأجهزة البحثية بالكويت بحجزهما وسفرهما للقاهرة، فتم الاتصال بالسلطات المعنية المصرية وتوجهت مأمورية لضبط المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع المصدر أننا تربطنا مع الكويت اتفاقية جنائية ومن الممكن تسليم المتهمين للكويت لمحاكمتهما هناك حال طلب السلطات الكويتية ذلك، نظرًا لارتكابهما الجريمة على الأراضى الكويتية.

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