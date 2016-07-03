حفل "الأوبرا" يعرض "لحظات فارقة" فى الذكرى الثالثة من 30 يونيو بحضور السيسى

شهد الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو بدار الأوبرا المصرية، عرض فيلم تسجيلى باسم "لحظات فارقة" عن ثورة 30 يونيو وما قبلها من وصول الإخوان لسد الحكم بعد 80 عاماً من محاولات القفز الفاشلة، وإفراجهم عن جهاديين وإرهابيين.

كما تضمن الفيلم عرض أجزاء من أعمال الفوضى والهمجية التى شهدها حكم الإخوان وتداعيات الإعلان الدستورى، للرئيس المعزول محمد مرسى، وأزماتهم مع القضاء، وتمرد المصريين على حكم الجماعة.

وشارك بحفل دار الأوبرا المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور عددا كبيرا من ممثلى فئات المجتمع المصرى، بينهم فنانون، ورياضيون وإعلاميون وشخصيات عامة.

- السيسى يشهد الاحتفال بذكرى 30 يونيو فى دار الأوبرا