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لجنة تقصى الحقائق البرلمانية تكشف اختلاسات بـ50 مليون جنيه بصومعة قمح

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لجنة تقصى الحقائق البرلمانية تكشف اختلاسات بـ50 مليون جنيه بصومعة قمح لجنة تقصى الحقائق البرلمانية تكشف اختلاسات بـ50 مليون جنيه بصومعة قمح
نظمت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب، حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، اليوم الأحد، أولى زياراتها الميدانية لعدد من الصوامع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة زارت صوامع شركة واحدة بالكيلو 95 بالطريق الصحراوى، وأوضحت المصادر أن المعاينة كشفت عن اختلاس ما يزيد عن 50 مليون جنيه من أموال الدعم بتلك الصومعة، وأنه تم تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة.

- "تقصى حقائق القمح" تفرض السرية على وجهة أولى زياراتها الميدانية

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