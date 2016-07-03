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محافظ الإسكندرية: لم أتسلم أى دعم مادى من الدولة حتى الأن

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محافظ الإسكندرية: لم أتسلم أى دعم مادى من الدولة حتى الأن محافظ الإسكندرية: لم أتسلم أى دعم مادى من الدولة حتى الأن
قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية ، إنه لم يتسلم أى دعم مادى من الدولة لمحافظة الإسكندرية حتى الآن، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل حاليا من خلال موارد ذاتيه محدودة جدا، خاصة فى عدم وجود أى تبرعات من رجال الأعمال، وقال مازحا: "شكلى نحس على المحافظة".

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، بمركز الإبداع، برئاسة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية وبحضور عدد من نواب البرلمان، ورؤساء الأحياء، والقيادات التنفيذية بالمحافظة لوضع خطة الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

وطالب محافظ الإسكندرية، مجلس النواب الحالى بسن تشريعات من شأنها الحد من مخالفات البناء التى هى اهم المشكلات التى تعانى منها المحافظة، كما طالب بتغليظ العقوبة على المقاولين المخالفين لتمون بمثابة رادع لهم.


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