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«السيسي» يحضر حفل الأوبرا المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو

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«السيسي» يحضر حفل الأوبرا المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو «السيسي» يحضر حفل الأوبرا المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح

وصل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دار الأوبرا المصرية، لحضور الحفل المقام بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو.

وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي، يعرض فيه أبرز أحداث الثورة منذ بدايتها وحتى عزل الرئيس الأسبق “مرسي”.

وشهدت الفقرة الثانية من الحفل، عرض فقرةً للباليه، بعنوان “باليه الثورة”.

وفي الفقرة الثالثة، عرضت الأوبرا فقرة اوبريت بعنوان “ثورة شعب”، قاموا فيه بعرض أشعار وأغاني إحتفالًا بالثورة المجيدة.

ويذكر أن محافظات في الآونة الأخيرة ، شهدت احتفالات بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو 2013.

 

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