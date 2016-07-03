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صور..محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر مراقبى الثانوية العامة بمركز قوص

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جانب من تقديم واجب العزاء

جانب من تقديم واجب العزاء

قدم عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واجب العزاء لأسر كلًا، من الأستاذ عصام الدين حسن عبدالله، والأستاذ محمود محمد علي، والأستاذ محمد منصور أحمد، والسائق مكي محمد خير محمد، بمسقط رأسهم بقرية حجازة، التابعة لمركز قوص، والذين لقوا مصرعهم أثر حادث آليم، وقع عند مدينة أرمنت، أثناء توجههم لأعمال المراقبة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة .

وحضر العزاء الأستاذ عزت بيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعدد من قيادات التربية والتعليم بقنا، وأعرب الهجان عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعًيا المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

 

 

 

 

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