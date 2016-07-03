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سفارة الدولة بواشنطن: عمدة مدينة آفون الأميركية يعتذر للمنهالي

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سفارة الدولة بواشنطن: عمدة مدينة آفون الأميركية يعتذر للمنهالي سفارة الدولة بواشنطن: عمدة مدينة آفون الأميركية يعتذر للمنهالي

أكدت سفارة الدولة في واشنطن دي سي ان عمدة مدينة آفون بولاية أوهايو الأمريكية السيد براين جنسن قام برفقة رئيس شرطة آفون بزيارة المواطن الإماراتي احمد المنهالي في مقر إقامته للاعتذار عن ما تعرض له .

 وذكرت السفارة - في بيان صدر اليوم - انها ومنذ أن علمت بالحادث المؤسف الذي تعرض له المواطن الإماراتي السيد أحمد المنهالي في مدينة آفون بولاية أوهايو في الأسبوع الماضي ظلت السفارة على اتصال مباشر ومستمر معه ومع أسرته.

 وأوضحت ان سعادة سعادة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية قام بالاتصال بعمدة مدينة آفون السيد براين جنسن هاتفيا وحثه على الاعتذار عما وقع للسيد احمد المنهالي ومساءلة كافة الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل بما في ذلك الشرطة المحلية.

وجاء في بيان السفارة ان سعادة السفير العتيبة طالب السيد جنسن عمدة المدينة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى.

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