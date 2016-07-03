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لو وزنك زاد فى رمضان.. نظام غذائى صحى يفقدك الدهون

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لو وزنك زاد فى رمضان.. نظام غذائى صحى يفقدك الدهون لو وزنك زاد فى رمضان.. نظام غذائى صحى يفقدك الدهون
يكتسب الجسم دهونا وسعرات حرارية كثيرة فى شهر رمضان، نظرا للحلويات والأطعمة غير المتوازنة التى نأكلها، خاصة مع ولائم رمضان الشهية والتى تضم قائمة لا تنتهى من الوجبات المصرية والعربية الدسمة.

وباقتراب شهر رمضان على الانتهاء علينا الاستعداد للتخلص من هذه باتباع نظام غذائى صحى يساعد على حرق الدهون بصورة صحيحة ويحمينا من الأمراض، وتقدم الدكتورة "علا محمد" أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، خطوات الرجيم الذى يمكن أن نتبعه بعد رمضان للتخلص من الدهون التى اكتسبها الجسم خلال الشهر.

وتقول دكتورة علا: "الالتزام بالنظام الصحى فى الغذاء هو المساعد الأكبر فى التخلص من الدهون، وهناك نظام غذائى يفضل أن نتبعه بعد رمضان، وهو:

- وجبة الإفطار


>٣ بقسماط مع كوب شاى أو لبن بملعقة سكر.

- وجبة الغداء


>سلطة فلفل أخضر وخيار وخس وطماطم وخل إلى جانب ٢ قطعة لحم مشوى أو مسلوق أو ربع فرخة أو ٣ سمكة مشوية، أو طبق خضار سوتية أو 4 ثمرات فاكهة أو تونة أو ٢ بيضة مسلوقة.

- وجبة العشاء


>٢ ثمرة فاكهة وكوب زبادى خالى الدسم وليمونة و٢ خيارة أو ٢ خس.

وتشير الدكتورة "علا" إلى أن هناك مجموعة من النقاط الأخرى التى يجب أن نتبعها عن الالتزام بهذا النظام الغذائى وهى:
>1. تناول ما لا يقل عن 10 أكواب ماء يوميا مقسمة على مدار اليوم.
>2. عدم إضافة السكر والحلويات والمياه الغازية والدهون إلى الوجبات والتقليل من الملح على قدر المستطاع.
>3. ممارسة السير كل يوم لمدة ساعة.
>4. إضافة وجبات أخرى إلى الثلاث وجبات الرئيسية، خاصة إن كانت الوجبات تتمتع بسعرات حرارية تفسد نتائج الرجيم.
>5. التوقف عن الطعام بعد الساعة الثامنة مساء.

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