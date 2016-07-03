مياه الشرب بالقليوبية: توفير سيارات مياه نقية لبعض مناطق شبرا الخيمة

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنها ستوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب عن مناطقأم بيومى- منطى - شارع أحمد عرابى - وبعض مناطق غرب شبرا الخيمة، بسبب قطع المياه عن تلك المناطق وذلك لحدوث كسر بخط الطرد الصرف الصحى قطر 1000مم بمنطقة المنشية وجارى الآن الانتهاء من إصلاح الخط.

وتقدمت الشركة فى بيان رسمى لها، تقدم بالاعتذار لأهالى تلك المناطق عن قطع المياه، مؤكدة أنه يمكن تقديم شكاوى عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع مياه الشرب عن شبرا الخيمة بسبب كسر الماسورة الرئيسية للصرف الصحى

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