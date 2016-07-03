أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مياه الشرب بالقليوبية: توفير سيارات مياه نقية لبعض مناطق شبرا الخيمة

Google+ Print
مياه الشرب بالقليوبية: توفير سيارات مياه نقية لبعض مناطق شبرا الخيمة مياه الشرب بالقليوبية: توفير سيارات مياه نقية لبعض مناطق شبرا الخيمة
قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنها ستوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب عن مناطقأم بيومى- منطى - شارع أحمد عرابى - وبعض مناطق غرب شبرا الخيمة، بسبب قطع المياه عن تلك المناطق وذلك لحدوث كسر بخط الطرد الصرف الصحى قطر 1000مم بمنطقة المنشية وجارى الآن الانتهاء من إصلاح الخط.

وتقدمت الشركة فى بيان رسمى لها، تقدم بالاعتذار لأهالى تلك المناطق عن قطع المياه، مؤكدة أنه يمكن تقديم شكاوى عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125.


>قطع مياه الشرب عن شبرا الخيمة بسبب كسر الماسورة الرئيسية للصرف الصحى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365