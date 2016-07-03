مياه الشرب بالقليوبية: توفير سيارات مياه نقية لبعض مناطق شبرا الخيمة

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنها ستوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب عن مناطقأم بيومى- منطى - شارع أحمد عرابى - وبعض مناطق غرب شبرا الخيمة، بسبب قطع المياه عن تلك المناطق وذلك لحدوث كسر بخط الطرد الصرف الصحى قطر 1000مم بمنطقة المنشية وجارى الآن الانتهاء من إصلاح الخط.إعلان - Ads إعلان - Ads
>قطع مياه الشرب عن شبرا الخيمة بسبب كسر الماسورة الرئيسية للصرف الصحى
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وتقدمت الشركة فى بيان رسمى لها، تقدم بالاعتذار لأهالى تلك المناطق عن قطع المياه، مؤكدة أنه يمكن تقديم شكاوى عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125.
>قطع مياه الشرب عن شبرا الخيمة بسبب كسر الماسورة الرئيسية للصرف الصحى
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