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صحيفة: القبض على مواطن مصرى أساء لدولة الكويت عبر مقطع فيديو

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صحيفة: القبض على مواطن مصرى أساء لدولة الكويت عبر مقطع فيديو صحيفة: القبض على مواطن مصرى أساء لدولة الكويت عبر مقطع فيديو
ذكرت صحيفة "الراى" الكويتية، أن الأجهزة الأمنية أحالت مواطنًا مصريًا إلى الجهات الأمنية للتحقيق، وذلك بعد انتشار مقطع له يسيء من خلاله إلى اسم الكويت.

وأكد مصدر أمنى للصحيفة أن المواطن المصرى الذى يعمل فى أحد المقاهى كان يجاوب أحد الزبائن بكلمات مسيئة لاسم الكويت، مشيرة إلى انتشار المقطع منذ يومين ما دعا الأجهزة الأمنية الكويتية لتكثيف جهودها حتى تمكنت من إلقاء القبض عليه وتسليمه للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه.


>- الكويت تعلن القبض على قاتلى الوافد المصرى بالتنسيق مع القاهرة

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مصر 365

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