تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل الأسطورة على "فيس بوك"

بدأ عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تسريب السيناريو الخاص بالحلقة الأخيرة لمسلسل الأسطورة.

وكانت المشاهد عبارة عن حوار بين سماح وشقيقها ناصر الرفاعى، بعد قتله لزوجته "شهد" لشكه فى خيانتها له، وكذلك مشهد عزاء شهد، والذى يشهد حوارًا بين مختار عم ناصر، وحكيم والد زوجة شهد.

يذكر أن مسلسل الأسطورة من أكثر المسلسلات التى حققت نسبة مشاهدات عالية خلال شهر رمضان الحالى، والمسلسل من بطولة محمد رمضان وفردوس عبد الحميد وروجينا وهادى الجيار.



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غلاف سيناريو مسلسل الأسطورة



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مشهد بين ناصر الرفاعى وسماح



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استكمال مشهد بين ناصر وشقيقته



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مشهد عزاء شهد



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باقى مشهد عزاء شهد

- "ناصر الدسوقى" يقتل زوجته "شهد" وهى "حامل" فى الحلقة 29 من "الأسطورة"