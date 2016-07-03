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تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل الأسطورة على "فيس بوك"

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تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل الأسطورة على "فيس بوك" تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل الأسطورة على "فيس بوك"
بدأ عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تسريب السيناريو الخاص بالحلقة الأخيرة لمسلسل الأسطورة.

وكانت المشاهد عبارة عن حوار بين سماح وشقيقها ناصر الرفاعى، بعد قتله لزوجته "شهد" لشكه فى خيانتها له، وكذلك مشهد عزاء شهد، والذى يشهد حوارًا بين مختار عم ناصر، وحكيم والد زوجة شهد.

يذكر أن مسلسل الأسطورة من أكثر المسلسلات التى حققت نسبة مشاهدات عالية خلال شهر رمضان الحالى، والمسلسل من بطولة محمد رمضان وفردوس عبد الحميد وروجينا وهادى الجيار.

تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل الأسطورة على فيس بوك (1)
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غلاف سيناريو مسلسل الأسطورة

تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل الأسطورة على فيس بوك (2)
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مشهد بين ناصر الرفاعى وسماح

تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل الأسطورة على فيس بوك (3)
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استكمال مشهد بين ناصر وشقيقته

تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل الأسطورة على فيس بوك (4)
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مشهد عزاء شهد

تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل الأسطورة على فيس بوك (5)
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باقى مشهد عزاء شهد

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