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بالصور والفيديو: اليسا المطربة العربية الأكثر ظهورا بحمام السباحة

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الأحد 03-07-2016 23:37

تبحث ملكة الإحساس إليسا عن كل جديد لتقديمه في أغنياتها المصورة، ولكنها لا تغير ابدا عادتها في التقاط بعض مشاهد الكليب من داخل حمامات السباحة أو البانيو، ولا يهم إذا كان المشهد بالمايوه كما ظهرت في كليب "حالة حب"، أو بملابس السهرة كما فعلت مؤخرا في أحدث أغانيها المصورة "سهرنا يا ليل"، فالمهم أنها باتت تستحق وبجدارة لقب "فراشة الماء".

اليسا العاشقة للسباحة لا تحرم جمهورها من صور جولاتها السياحية بأجمل الشواطئ وخاصة المالديف وماربيلا ، ولكنها تقدم إطلالات غير مسبوقة لأي مطربة عربية بملابس السباحة، فقد ظهرت على شاطئ البحر وداخل المسبح بكليب "حب كل حياتي"، الذي حقق أربعة ملايين وثلاثمائة ألف مشاهدة.

حالة الشجن بكليب "تعبت منك" لم تسمح لإليسا بالذهاب للبحر أو القفز داخل حمام السباحة، ولكنها لم تفوت الفرصة، مكتفية بمشاهد من داخل البانيو وتحت الدش، لتجمع رقم قياسي من المشاهدات تجاوز 18 مليون.

إليسا لو لم تنبغ في عالم الغناء، فمن المؤكد أنها كانت ستمثل بلادها رسميا في مضمار اللعاب الاوليمبية برياضة السباحة، بعد الجهد المبذول بكليب "حالة حب" الذ شارف على رقم الخمسة ونصف مليون مشاهدة.

أطول فترة قضتها اليسا بين مياه أحواض السباحة داخل كليب واحد، مسجلة حصريا لكليب وأخرتها معك، ولكنها كانت بمفردها وبدا واضحا أن التصوير تم بأجواء باردة جدا.

أربع اطلالات لإليسا داخل حمام السباحة في أغانيها المصورة، والخامسة بالطريق .. فهل تستحق لقب فراشة الماء؟

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سيدتي