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طالبة في كلية الطب تفوز بلقب ملكة جمال لبنان فرنسا 2016

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الأحد 03-07-2016 23:25

فازت الشابة رشا فياض الطالبة في كلية الطب، بلقب ملكة جمال لبنان - فرنسا للعام 2016 في حفلة نظمتها الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم فرع فرنسا، في أحد فنادق جادة الشانزيليزيه في باريس.

وانتخبت لورين حنا وصيفة أولى وباولا قيومجي وصيفة ثانية. وستشارك الملكة الجديدة في حفلة انتخاب ملكة جمال لبنان - الاغتراب في 13 أغسطس المقبل في مهرجان تنظمه بلدية ضهور الشوير في جبل لبنان.

أقيم الحفل في فندق ماريوت الفاخر في جادة الشانزيليزيه الذي لم تتسع قاعة الإحتفالات فيه للجمهور الكبير من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا بكل مكوناتها من مواطنين ودبلوماسيين ورجال أعمال وعدد من اللبنانيين المنتخبين في بلديات فرنسا وجمع من رجال الإعلام.

كانت لجنة التحكيم هذا العام برئاسة سيرج عقل مدير مكتب السياحة اللبناني، أما الأعضاء هم: رولى نور الدين السكرتير الأول في السفارة اللبنانية، موسى غانم المستشار في بلدية مدينة بوتو، ميليا جبور المستشارة والمندوبة الدائمة المسساعدة في بعثة لبنان لدى اليونسكو، نايلة نصر عبد الخالق مديرة شركة "كوم ن برود" للانتاج، ادوين هرمل مسؤول التواصل في شركة "إسمود"، وملكة جمال لبنان - فرنسا العام الماضي منال حيدر.

شاركت في المسابقة عشر مرشحات من مختلف المحافظات الفرنسية وجميعهن من الطالبات الجامعيات وهن: أوريلي دراق، لورين حنا، ألماس علي خان، إليز عبد المسيح، كلارا عبد الساتر، باميلا الحاج، باولا قيومجي، ستيفاني ملكي، رشا فايد وميلاني خاطر.

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