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الملك سلمان يؤدى صلاة الجنازة على الأمير منصور بن فيصل بن سعود فى مكة

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الملك سلمان يؤدى صلاة الجنازة على الأمير منصور بن فيصل بن سعود فى مكة الملك سلمان يؤدى صلاة الجنازة على الأمير منصور بن فيصل بن سعود فى مكة
أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقب صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، صلاة الجنازة على الأمير منصور بن فيصل بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء "واس"، مساء الأحد، أنه أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين على الفقيد كل من الأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، وفيصل بن محمد بن سعد بن عبد الرحمن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير خالد بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

وقد سأل خادم الحرمين الشريفين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.


>- الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير بدر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود

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