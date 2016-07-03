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انتشال أشلاء جديدة لركاب الطائرة المصرية المنكوبة ونقلها لميناء الإسكندرية

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انتشال أشلاء جديدة لركاب الطائرة المصرية المنكوبة ونقلها لميناء الإسكندرية انتشال أشلاء جديدة لركاب الطائرة المصرية المنكوبة ونقلها لميناء الإسكندرية

حطام الطائرة المنكوبة

أعلنت لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية، قيام السفينة “Lethbridge John”، المؤجرة من المصرية، بانتشال جميع الرفات البشرية التى قد تم تحديد مكانها، بموقع حادث سقوط الطائرة A320، من خلال خبراء الطب الشرعى المصرى والفرنسى، المتواجدون على متن السفينة .

وقالت اللجنة في بيان لها غادرت السفينة موقع الحادث الى ميناء الإسكندرية، حيث سيتم تسليم ماتم انتشاله من أشلاء ورفات بشرية، إلى مسئولى النيابةالعامة، وممثلى مصلحة الطب الشرعى المصرى، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحقيق الفنى بالحادث، ليتم على الفور نقل الاشلاء الى مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة للبدء فى عمل تحليل الـ DNA، واستكمال الاجراءات المتبعة فى هذا الشأن .

واضاف البيان، حرصًا من الحكومة المصرية، على التأكد من انتشال جميع الرفات البشرية، وتأكيدًا على وقوفها وتضامنها مع أسر الضحايا، فقد تقرر اسنا دمهمة جديدة للسفينة “Lethbridge John”، والتى تقوم بأعمال البحث وانتشال حطام الطائرة وأشلاء الضحايا، وذلك للعودة الى موقع الحادث وعمل مسح جديد لقاع البحر/ والبحث عن أىة أشلاء جديدة، حتى يتم التأكد تمامًا من عدم وجود أى رفات بشرية بمكان الحادث .

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