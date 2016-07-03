مصادر كردية: قواتنا تحاصر "منبج" وتتصدى لداعش بقوة

نفت مصادر خاصة لـ"اليوم السابع" ما ردده تنظيم داعش الإرهابى، عن استعادته للأراضى فى منطقة منبج من قوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المصادر، إن تنظيم داعش الإرهابى، ينشر أخبار كاذبة لرفع معنويات عناصر التنظيم، مضيفة: صباح اليوم الأحد، التنظيم هاجم القوات الكردية من 5 محاور وفجر 4 سيارات مفخخة، لكن قواتنا تصدت لهم بقوة".

وأضافت المصادر: الاشتباكات مازالت جارية على الأرض ونحن مازلنا نحاصر منبج ودخلنا بعض أحياء المدينة ونستعد للتقدم بداخلها".

وتتألف قوات سوريا الديمقراطية، من مقاتلين أكراد وعرب وتحظى بدعم جوى من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

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أخبار سوريا.. المرصد: تنظيم داعش تصد قوات تدعمها واشنطن فى منبج

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