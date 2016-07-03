نقل 3 مصابين لمستشفى العريش فى السيطرة على حريق بسوق الخميس

قال مصدر طبى بشمال سيناء إنه تم نقل ثلاثة مصابين من الأهالى فى حريق اندلع فى مجموعة محلات للأخشاب والإسفنج فى سوق الخميس بوسط العريش إلى مستشفى العريش، وحالتهم تتراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة.

من جانبه أوضح مصدر أمنى أن أجهزة الدفاع المدنى، تمكنت من السيطرة على الحريق الذى اندلع فى مجموعة محلات فى بناية واحدة، والتهمت النيران جميع محتوياتها، وتمت محاصرة النيران وباشرت لجنة أمنية مختصة للتحقيق وحصر الخسائر، وأغلقت قوات الشرطة منطقة الحريق.

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