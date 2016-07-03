أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نقل 3 مصابين لمستشفى العريش فى السيطرة على حريق بسوق الخميس

Google+ Print
نقل 3 مصابين لمستشفى العريش فى السيطرة على حريق بسوق الخميس نقل 3 مصابين لمستشفى العريش فى السيطرة على حريق بسوق الخميس
قال مصدر طبى بشمال سيناء إنه تم نقل ثلاثة مصابين من الأهالى فى حريق اندلع فى مجموعة محلات للأخشاب والإسفنج فى سوق الخميس بوسط العريش إلى مستشفى العريش، وحالتهم تتراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة.

من جانبه أوضح مصدر أمنى أن أجهزة الدفاع المدنى، تمكنت من السيطرة على الحريق الذى اندلع فى مجموعة محلات فى بناية واحدة، والتهمت النيران جميع محتوياتها، وتمت محاصرة النيران وباشرت لجنة أمنية مختصة للتحقيق وحصر الخسائر، وأغلقت قوات الشرطة منطقة الحريق.


>- مقتل 10 مسلحين فى ضربات جوية لبؤر إرهابية بالعريش والشيخ زويد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365